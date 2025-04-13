Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о прекращении российско-украинской войны идут хорошо, но наступает «момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться».

«Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете. Наступает момент, когда вы должны . Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал Трамп журналистам пула Белого дома на борту самолета Air Force One.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — это предоставить России контроль над четырьмя регионами Украины, которые она аннексировала в 2022 году. Уиткофф выступил с такой позицией после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, сообщило 11 апреля агентство Reuters.

В тот же день Уиткофф в третий раз приезжал с визитом в Россию. В Петербурге он провел переговоры с Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, темой встречи стали «аспекты украинского урегулирования».

На фоне встречи Трамп призвал Россию «действовать» для завершения войны в Украине. Источники Axios сообщали, что президент США может наложить новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии.

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