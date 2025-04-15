Генштаб ВСУ: украинские военные атаковали пункт постоянной дислокации российской ракетной бригады, которая нанесла удар по Сумам

Украинские военные атаковали в Курской области «ряд объектов, связанных с военными преступниками», которые причастны к обстрелу города Сумы 13 апреля, заявили в Генштабе ВСУ.

Среди прочего, как утверждается, был поражен пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ. «Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются», — говорится в заявлении украинского военного ведомства.

Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, производящие обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие. Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии России против нашей страны.

Российские военные ударили двумя ракетами «Искандер-М» по центру города Сумы утром 13 апреля. По последним данным, погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Более 120 человек пострадали.

В первые часы после удара некоторые украинские политики сообщали, что в день атаки в Сумах проходило награждение военных. Минобороны РФ утверждало, что целью удара по Сумам было место совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» и что в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ.

В ночь на 15 апреля более ста украинских беспилотников атаковали Курскую область. По заявлению местных властей, в Курске были повреждены несколько жилых домов, погибла одна мирная жительница, еще девять человек ранены.

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