«Суспiльне»: Зеленский уволил главу военной администрации Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Об этом сообщило издание «Суспiльне».

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров Украины согласовал увольнение Артюха.

Российские военные ударили двумя ракетами «Искандер-М» по центру Сум утром 13 апреля. По последним данным властей, погибли 35 человек, в том числе два ребенка. На следующий день Артюх заявил, что в день ракетного удара в городе планировалось награждение украинских военных. «Моей инициативы там не было. Я был приглашен», — говорил он.

Информацию о том, что в Сумах в день атаки проходило награждение военных, некоторые украинские политики распространили в первые часы после удара. Мэр находящегося в Сумской области города Конотоп Артем Семинихин заявил, что правоохранительные органы начали расследование с целью выяснить, кто организовал такое мероприятие в центре Сум.

Минобороны РФ днем 14 апреля заявило, что целью удара было совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» и что в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ.

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