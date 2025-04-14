Глава Сумской ОВА признал, что в день ракетного удара войск РФ по Сумам в городе планировалось награждение военных

Глава областной военной администрации Сумской области Владимир Артюх признал, что в день ракетного удара по центру Сум в городе планировалось награждение украинских военных. Об этом сообщает «Суспильне».

Артюх не привел никаких деталей, лишь заявив: «Моей инициативы там не было. Я был приглашен». На вопрос журналиста, кто был инициатором мероприятия, он сказал: «Это уже другая тема. Я вам ответил».

Из процитированных в материале «Суспильне» слов Артюха неясно, состоялось ли в итоге запланированное награждение.

Российские военные ударили двумя ракетами «Искандер-М» по центру Сум утром 13 апреля. По последним данным властей, погибли 35 человек, в том числе два ребенка.

Минобороны РФ днем 14 апреля заявило, что целью удара было совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» и что в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ. В ведомстве добавили: «Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

Информацию о том, что в Сумах в день атаки проходило награждение военных, некоторые украинские политики распространили в первые часы после удара. Мэр находящегося в Сумской области города Конотоп Артем Семинихин заявил, что правоохранительные органы начали расследование с целью выяснить, кто организовал такое мероприятие в центре Сум. Семенихин также утверждал, что инициатором был именно глава ОВА Владимир Артюх.

Офис президента Украины и Генштаб ВСУ официально информацию о награждении не комментировали.

Последствия удара по Сумам

«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии

Последствия удара по Сумам

«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии