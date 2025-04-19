Bloomberg: США рассматривают возможность признать контроль России над Крымом

Соединенные Штаты в рамках широкого мирного соглашения между Россией и Украиной могут признать российский контроль над Крымом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Окончательное решение по этому вопросу, подчеркнули собеседники издания, не принято.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. США, Евросоюз и большинство других стран объявление Крыма российской территорией не признали.

Источники Bloomberg отметили, что европейские союзники США на данном этапе не собираются признавать российскими никакие из оккупированных территорий Украины.

Власти Украины, в свою очередь, неоднократно говорили, что не собираются уступать свою территорию России.

17 апреля в Париже прошли переговоры с участием Украины, США и Евросоюза. На них, как заявили в Госдепартаменте, американская сторона представила «контуры прочного и долговременного мира» в Украине. По данным Bloomberg, это предложение, в частности, предполагает сохранение под контролем России уже захваченных ею территорий Украины, а также постепенное снятие санкций с РФ в случае длительного прекращения огня.

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