Bloomberg: США рассматривают возможность признать контроль России над Крымом
Соединенные Штаты в рамках широкого мирного соглашения между Россией и Украиной могут признать российский контроль над Крымом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Окончательное решение по этому вопросу, подчеркнули собеседники издания, не принято.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. США, Евросоюз и большинство других стран объявление Крыма российской территорией не признали.
Источники Bloomberg отметили, что европейские союзники США на данном этапе не собираются признавать российскими никакие из оккупированных территорий Украины.
Власти Украины, в свою очередь, неоднократно говорили, что не собираются уступать свою территорию России.
17 апреля в Париже прошли переговоры с участием Украины, США и Евросоюза. На них, как заявили в Госдепартаменте, американская сторона представила «контуры прочного и долговременного мира» в Украине. По данным Bloomberg, это предложение, в частности, предполагает сохранение под контролем России уже захваченных ею территорий Украины, а также постепенное снятие санкций с РФ в случае длительного прекращения огня.