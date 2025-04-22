The Washington Post: США на переговорах с Украиной и Европой в Лондоне 23 апреля предложат признать Крым российским

На переговорах в Лондоне 23 апреля украинская и европейская делегации «столкнутся с предложением США» признать Крым российским и заморозить линию фронта, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

О том, что США в рамках мирного соглашения готовы рассмотреть признание Крыма российским, ранее сообщал Bloomberg, а по данным The Wall Street Journal, это предложение было передано американской стороной европейским союзникам и Украине на переговорах в Париже 17 апреля.

Перед встречей в Лондоне источники The Washington Post также говорят, что предложение США включает формальное признание Вашингтоном Крыма как российской территории и в перспективе снятие санкций с России. В обмен на это Москва должна прекратить боевые действия в Украине.

По словам советника президента Украины, в американских предложениях «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми — нет». Западный чиновник называет уровень давления на Украину со стороны США «поразительным».

Союзники Украины, как пишет WP, в обмен на территориальные уступки надеются получить гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления страны.

О предстоящих в Лондоне переговорах накануне сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на встрече будут представители Украины, Великобритании, Германии, Франции и США. По данным Bloomberg, с американской стороны на переговорах будут госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. В состав украинской делегации, по данным источников телеканала «Суспільне», войдут глава офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Трамп в начале недели выразил надежду, что Россия и Украина скоро заключат сделку. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние», — написал он в соцсети Truth Social. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что раскроет подробности предложения США по мирной сделке «в течение следующих трех дней».

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