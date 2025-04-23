Глава Госдепа отказался ехать на переговоры с Украиной после того, как Зеленский заявил, что Киев не признает оккупацию Крыма

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах о прекращении огня в Украине, намеченных на 23 апреля в Лондоне, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Рубио отказался ехать на переговоры вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина не признает юридически оккупацию Крыма». Таким образом, пишет The New York Times, Зеленский выступил против одного из ключевых предложений США по прекращению войны.

Ожидалось, что в Лондоне встретятся переговорщики из США, Европы и Украины, чтобы продолжить работу над соглашением о прекращении огня. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс первоначально сообщила 22 апреля, что Рубио посетит встречу, поскольку «у Лондона есть потенциал», но затем она заявила, что госсекретарь пропустит переговоры из-за «логистических проблем в расписании».

В Госдепе сообщили, что в Лондоне будет присутствовать специальный посланник президента США по Украине генерал Кит Келлог. При этом неясно, поедет ли на переговоры спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который ранее трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и, как ожидается, вновь посетит Россию в ближайшие дни.

Многочисленные западные СМИ писали, что США в рамках мирного соглашения готовы рассмотреть признание Крыма российским. Американская сторона сообщила об этом представителям Украины на переговорах, прошедших в Париже 17 апреля. Также предложение США предусматривает, что Украина откажется от планов вступить в НАТО и передаст Соединенным Штатам контроль над территорией у Запорожской АЭС. Издание Axios сообщило 22 апреля, что это «финальное предложение» США. По его информации, Украина собиралась на переговорах в Лондоне обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Трампа.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что надеется на то, что Россия и Украина «заключат сделку на этой неделе», то есть в период с 21 по 27 апреля. По информации Axios, Трамп допускал, что США могут выйти из переговорного процесса, если не добьются прогресса. Госсекретарь Марко Рубио после переговоров в Париже заявил, что США не собираются вести переговоры «неделями и месяцами».

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