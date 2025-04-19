Axios: Трамп несколько дней назад допустил возможность выхода из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп еще несколько дней назад заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по Украине, если не удастся добиться прогресса.

По данным Axios, Трамп заявил об этом в частной беседе с госсекретарем Марко Рубио, спецпредставителем Стивом Уиткоффом и еще несколькими ключевыми советниками.

Рубио в свою очередь на встрече в Париже 17 апреля рассказал представителям европейских стран и Украине, что Трамп может прекратить попытки добиться мирного соглашения. По словам одного из европейских дипломатов, Рубио сообщил, что Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, если сделка не будет достигнута в ближайшее время.

Пока же, подчеркивает Axios, США по-прежнему предпринимают попытки добиться мира. Так, на встрече в Париже американская сторона представила «контуры прочного и долговременного мира» в Украине.

После переговоров в Париже Рубио заявил, что США прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков того, что оно может быть достигнуто.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, признал, что контакты по вопросу перемирия «идут сложно, тема — непростая», но заверил, что Россия готова к диалогу. При этом постпред при ООН Василий Небензя назвал «нереалистичным» прекращение огня в нынешней ситуации.

Сам Трамп, комментируя заявление госсекретаря США, заявил, что «нет определенного количества дней, но мы хотим сделать это быстро».