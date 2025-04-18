Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания госсекретаря Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если быстрое перемирие окажется невозможным.

Нет определенного числа дней, но мы хотим сделать это быстро […]. Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это очень трудным, мы просто скажем — вы ведете себя глупо, вы глупцы, вы ужасные люди. И мы просто останемся в стороне.

При этом Трамп заявил, что ему кажется, что и Россия, и Украина «хотят положить этому конец». Он выразил уверенность, что есть «очень хорошие шансы» достичь соглашения и отверг предположение, что Москва «играет» с ним.

Госсекретарь Марко Рубио накануне заявил, что США прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков того, что оно может быть достигнуто.

Заявление Рубио было сделано после переговоров в Париже с участием Украины и Евросоюза. На этих переговорах США, как заявили в Госдепартаменте, представили «контуры прочного и долговременного мира» По данным Bloomberg, представители США предложили ЕС ослабить санкции против России в случае длительного прекращения огня и при этом допустили, что оккупированные территории Украины останутся под контролем Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что контакты по вопросу перемирия «идут сложно, тема — непростая», но заверил, что Россия готова к диалогу. При этом постпред при ООН Василий Небензя назвал «нереалистичным» прекращение огня в нынешней ситуации.

Читайте также

Война Тысяча сто пятидесятый день. США просят Европу ослабить санкции против России в случае перемирия — и угрожают прекратить посредничество, если не увидят прогресса в переговорах в ближайшие дни

Читайте также

Война Тысяча сто пятидесятый день. США просят Европу ослабить санкции против России в случае перемирия — и угрожают прекратить посредничество, если не увидят прогресса в переговорах в ближайшие дни