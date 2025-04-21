Трамп: «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе»
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина «заключат сделку на этой неделе». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние», — говорится в посте Трампа.
Трамп не уточнил, о какой именно «сделке» идет речь, и не привел никаких других подробностей. Москва и Киев пока не комментировали заявление президента США.
17 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между РФ и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков того, что сделка может быть заключена.
По информации Axios, Трамп еще несколько дней назад в разговоре с Рубио, спецпредставителем Стивом Уиткоффом и еще несколькими ключевыми советниками допускал, что США могут выйти из переговоров по Украине, если не удастся добиться прогресса. Публично президент США говорил, что ему кажется, что и Россия, и Украина «хотят положить конец» войне.
США еще 17 апреля в Париже представили европейским союзникам «контуры прочного и долговременного мира» в Украине, писал Bloomberg. Соглашение предполагает сохранение под контролем России уже захваченных территорий Украины, а также постепенное снятие санкций с РФ в случае длительного прекращения огня. New York Post сообщал, что окончательный вариант долгосрочного мирного соглашения собираются представить в Лондоне на этой неделе.