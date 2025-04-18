США прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между РФ и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков того, что сделка может быть заключена. Об этом, сообщает Reuters, сказал госсекретарь Марко Рубио.

Свое заявление Рубио сделал вечером 17 апреля в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины.

Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в соглашении, но у него «много других приоритетов» в мире, и он «готов двигаться дальше», если не будет признаков прогресса.

Рубио в Париже 17 апреля встречался с представителями Украины и европейской . После этого в Госдепартаменте заявили, что на встрече США представили «контуры прочного и долговременного мира», а затем Рубио поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент США Дональд Трамп 17 апреля заявлял, что ждет «на этой неделе» ответа от России на свое предложение о прекращении огня. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал разговоры о перемирии «на данном этапе» нереалистичными.