Госдеп: США представили всем сторонам «контуры» долгосрочного мирного соглашения по Украине

Вашингтон представил всем сторонам «контуры прочного и долговременного мира», говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Ведомство сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Госсекретарь передал российскому коллеге то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и долговременного мира», — говорится в заявлении.

О каких именно «контурах» идет речь, не уточняется.

Предложение встретило «воодушевляющую» реакцию в Париже. Такое отношение, заявили в Госдепе, показывает, что «мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения».

В МИД России сообщили, что Лавров и Рубио обсудили по телефону переговоры представителей США с Украиной, Францией и другими европейскими странами в Париже. Лавров «подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса».

Министр и госсекретарь договорились поддерживать связь, в том числе «в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», заявили в МИД РФ.

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что представители Франции, США, Великобритании, Германии и Украины договорились продолжить переговоры о прекращении огня на следующей неделе в Лондоне. Власти Франции назвали встречу в Париже «беспрецедентным форматом», в рамках которого обсуждались «условия прекращения огня».

В Париже 17 апреля прошла серия встреч с участием американской и украинской делегаций, а также представителей европейских стран. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланники президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Кит Келлог провели двусторонние переговоры с представителями Украины — главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. Затем делегации США и Украины встретились с представителями стран — участниц .