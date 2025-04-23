Sky News: главы МИД стран Европы и Украины отложили переговоры в Лондоне о завершении российско-украинской войны

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированные переговоры о завершении российско-украинской войны, которые планировали провести в Лондоне 23 апреля, выяснил Sky News.

По данным британского телеканала, обсуждение мирного плана пока будет продолжено на уровне высокопоставленных чиновников, но не глав внешнеполитических ведомств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, несмотря на понижение уровня переговоров, по данным Sky News, все же приедет в Лондон, где проведет встречу с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, а спецпосланник президента США Кит Келлог встретится с французскими и немецкими чиновниками.

Встречу на высшем уровне отменили после того, как госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон, как утверждается, из-за «логистических проблем в расписании». Как только об этом стало известно, отмечает Sky News, Франция и Германия приостановили подготовку к визиту своих министров в Лондон. Предполагается, что встреча на уровне министров может пройти позже.

Ожидалось, что США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским. По выражению The New York Times, это одно из ключевых предложений США о завершении войны. Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Киев не признает оккупацию Крыма. По информации Axios, Украина планировала обсудить на переговорах в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

Власти США готовы отказаться от переговоров по завершению российско-украинской войны, если не увидят четких признаков того, что стороны готовы заключить соглашение, говорил ранее в апреле госсекретарь США Марко Рубио.

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