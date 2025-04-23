В Лондон прибыла украинская делегация для мирных переговоров. Но МИД Великобритании их отменил

Делегация украинских властей прибыла в Лондон для участия в мирных переговорах, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Помимо него, в состав делегации вошли министры обороны и иностранных дел Украины Рустем Умеров и Андрей Сибига.

Тем временем МИД Великобритании официально подтвердил, что в запланированном формате переговоры о завершении российско-украинской войны сегодня не состоятся.

Как говорится в заявлении ведомства, которое цитирует The Guardian, встреча на уровне министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины откладывается. В МИДе уточнили, что переговоры все же продолжаются, но пока на более низком уровне, и будут закрытыми для прессы.

Ранее было объявлено, что госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон из-за «логистических проблем в расписании».

«Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Встретимся с находящимися сегодня в британской столице американскими и европейскими собеседниками. Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям, — написал Андрей Ермак в своем телеграм-канале. — Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира».

Обновлено. Главы МИДа и Минобороны Украины Андрей Сибига и Рустем Умеров проводят в Лондоне встречу со своими британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили, сообщило украинское дипломатическое ведомство.

Ожидалось, что США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским. По выражению The New York Times, это одно из ключевых предложений США о завершении войны. Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Киев не признает оккупацию Крыма. По информации Axios, Украина планировала обсудить на переговорах в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

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