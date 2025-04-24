Зеленский рассказал, что после встречи в Лондоне Трампу передали новые предложения по завершению российско-украинской войны

После встречи представителей Украины, стран Европы и США в Лондоне 23 апреля появились новые предложения о прекращении российско-украинской войны, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Какие компромиссы с территориями и так далее? Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они [США] предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

После мирного плана США, в котором Вашингтон в том числе заявил о готовности признать Крым российским, появились другие предложения и их уже передали Трампу, уточнил украинский лидер.

«Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях», — добавил Зеленский.

Источник «РБК-Украина» рассказал, что в ходе переговоров в Лондоне был согласован «определенный документ», который спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог повез в Вашингтон. «Он [документ] содержит общее видение европейцев — Франции, Великобритании, Германии — и Украины относительно войны», — рассказал собеседник издания.

Что за предложения содержит документ, ни Зеленский, ни источник «РБК-Украина» не уточнили.

В Лондоне 23 апреля прошли переговоры представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США. Изначально во встрече должен был участвовать госсекретарь США Марко Рубио, но в последний момент он отказался ехать на переговоры из-за «логистических проблем в расписании».

По данным The New York Times, решение об отмене поездки Рубио было принято вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не признает юридически оккупацию Крыма».

План США о завершении российско-украинской войны не был официально обнародован, но его детали стали известны из публикаций западных СМИ. По их информации, США готовы признать контроль России над Крымом, пообещать, что Украина не войдет в НАТО, а также ослабить санкции против РФ в рамках потенциального мирного соглашения.

Переговоры о завершении российско-украинской войны в разных форматах продолжаются с середины февраля. Представители администрации президента США, как и сам Дональд Трамп говорили, что Вашингтон готов выйти из переговоров, если Киев и Москва в ближайшее время не придут к соглашению.

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