Джей Ди Вэнс: США выйдут из переговоров о завершении российско-украинской войны, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона

США разработали конкретные предложения по завершению войны между Россией и Украиной. Вашингтон выйдет из переговоров, если Москва и Киев не согласятся с этим планом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию.

«Мы выдвинули очень конкретное предложение обеим сторонам, России и Украине. Пришло время либо им сказать „да“, либо США должны выйти из этого процесса», — сказал Вэнс журналистам после экскурсии в Тадж-Махал. Видео с его заявлением опубликовал телеканал Sky News. Цитаты также приводит агентство Bloomberg.

По словам Вэнса, Вашингтон провел «огромную дипломатическую работу» в попытках понять ситуацию с позиций обеих воюющих сторон. В итоге, считает вице-президент США, американские чиновники составили «очень справедливое предложение». «Посмотрим, удастся ли европейцам, россиянам и украинцам довести это дело до конца. Я настроен весьма оптимистично», — сказал Вэнс, отметив, что все стороны вели переговоры «добросовестно».

«Сейчас, как мне кажется, настало время сделать если не последний, то один из последних шагов, который заключается в том, чтобы сказать, что мы прекратим убийства, заморозим территориальные линии на уровне, близком к тому, на котором они находятся сегодня, и действительно создадим долгосрочное дипломатическое урегулирование, которое, надеюсь, приведет к долгосрочному миру», — добавил вице-президент США.

При этом Вэнс отметил, что и России, и Украине придется согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. «Придется провести некоторые территориальные обмены», — сказал он. О чем именно идет речь, вице-президент не уточнил.

В Кремле заявили, что не видят рисков и не рассматривают как ультиматум заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. «Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты. Безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать. Эта работа продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о том, что США готовы выйти из переговоров по российско-украинской войне, если стороны в ближайшее время не придут к соглашению, говорили и другие чиновники администрации президента США, и сам Дональд Трамп.

План США не был официально обнародован, но его детали стали известны из публикаций западных СМИ. По их информации, США готовы признать контроль России над Крымом, пообещать, что Украина не войдет в НАТО, а также ослабить санкции против РФ в рамках потенциального мирного соглашения.

Переговоры о завершении войны между делегациями Украины, США и стран Европы на уровне министров иностранных дел должны были пройти в Лондоне 23 апреля, но в итоге сорвались. Госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры из-за «логистических проблем в расписании».

По данным The New York Times, решение об отмене поездки Рубио было принято вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не признает юридически оккупацию Крыма». В итоге уровень переговоров был понижен до встреч технических групп.

подкасты Америка угрожает выйти из переговоров о мире в Украине. Это реально? Какими в таком случае будут последствия для Киева и Москвы? 29 минут