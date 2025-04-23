В Лондоне прошли переговоры Украины со странами Европы, на которые отказался приехать госсекретарь США. Их участники поддержали «мирные усилия Трампа»
В Лондоне завершились переговоры Украины, Великобритации, Франции и Германии. Об их итогах рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак заявил, что участники встречи подчеркнули свою приверженность «мирным усилиям президента США» Дональда Трампа и договорились о дальнейших регулярных консультациях.
Первоначально встреча в Лондоне планировалась на уровне министров иностранных дел с участием госсекретаря США Марко Рубио. Однако накануне Рубио отменил свой визит в Лондон. После этого от поездки отказались главы МИД Франции и Германии, и в переговорах от них участвовали чиновники более низкого ранга.
Срыв переговоров на высоком уровне произошел на фоне несогласия сторон по одному из ключевых вопросов плана Трампа — статусу Крыма. Как узнали СМИ, США предлагали признать суверенитет России над полуостровом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда этого не сделает, так как это противоречит украинской конституции.