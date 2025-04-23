Axios: Украина на переговорах в Лондоне собиралась обсуждать 30-дневное перемирие, а не мирный план Трампа

Представители Украины 23 апреля на встрече в Лондоне собиралась обсуждать с переговорщиками из США и Европы 30-дневное прекращение огня, а не окончательное мирное соглашение с Россией, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье Axios, посвященной «последнему предложению» США.

Украинская делегация начала намекать на такой ход переговоров в последние сутки перед встречей, рассказал изданию американский чиновник, участвовавший в обсуждении. «Было принято решение, что госсекретарь [США Марко Рубио] не поедет в Лондон. Вместо этого американская делегация продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами», — сказал он.

По его словам, рамочное соглашение, которое «позволит приблизиться к завершению войны», разработали глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Axios пишет, что этот план предусматривает, что США де-юре признают Крым российским, а Украина не станет членом НАТО. Документ был представлен украинской делегации на переговорах в Париже 17 апреля как «последнее предложение» США, говорится в статье. При этом в Белом доме ранее заявляли, что готовы отказаться от участия в переговорах по российско-украинской войне, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

Что предложили России США де-юре признают российский контроль над Крымом. США де-факто признают российский контроль над другими оккупированными РФ территориями Украины — занятыми российскими войсками частями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. При этом этом в тексте плана отмечается, что Украина может стать частью Европейского союза. Отмена санкций, введенных с 2014 года. Расширение экономического сотрудничества с США, в частности, в энергетическом и промышленном секторах. Что предложили Украине Некую «надежную гарантию безопасности» с участием специальной группы европейских стран, а также, возможно, и неевропейских государств. При этом в документе расплывчато описывается, как будет выполняться миротворческая операция, и не упоминается о каком-либо участии США, отмечает Axios. Возвращение Украине небольшой части Харьковской области, оккупированной РФ. Беспрепятственный проход судов через реку Днепр, которая течет вдоль линии фронта в некоторых частях южной Украины. Компенсации и помощь в восстановлении. Откуда будут поступать средства на эти цели, не уточняется. Другие элементы плана Запорожская атомная электростанция — крупнейшая АЭС в Европе — будет считаться украинской территорией, но управляться США, а электроэнергия, которую она вырабатывает, будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

В документе также содержится упоминание соглашения по украинским недрам, которое, как ожидается, Киев и Вашингтон подпишут 24 апреля. Как отмечает Axios, план был разработан после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию. Посланник провел переговоры с Владимиром Путиным 11 апреля. После того как США представили план российской стороне, Путин предложил остановить боевые действия в Украине по нынешней линии фронта, сообщали источники Financial Times.

В Киеве сочли эти предложения США пристрастными, сказал Axios источник, близкий к украинскому правительству. «В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь в общих чертах и нечетко сказано, что получит Украина», — заявил он.

Переговоры между делегациями Украины, США и стран Европы, которые должны были пройти в Лондоне 23 апреля, сорвались. Государственный секретарь США Марко Рубио отказался в них участвовать, по данным The New York Times, вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не признает юридически оккупацию Крыма». Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины также отложили ранее запланированные встречи.

подкасты Америка угрожает выйти из переговоров о мире в Украине. Это реально? Какими в таком случае будут последствия для Киева и Москвы? 29 минут