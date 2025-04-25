The Telegraph: Украина подготовила правки к мирному плану США. И потребовала, чтобы соглашение не основывалось «на капитуляции»

Британская газета The Telegraph узнала, какие предложения по завершению российско-украинской войны представители Украины передали США на переговорах, прошедших в Лондоне 23 апреля.

В публикации издания от 24 апреля говорится, что всего Киев выдвинул пять требований. Ключевое — аннексированный Крым не может быть официально признан российской территорией. Как пишет газета, «Украина надеется фактически лишить Россию любого официального международного признания ее суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями».

«В первом и втором пунктах основное внимание уделяется тому, чтобы представить любое мирное соглашение как „основанное на международном праве, а не на капитуляции“, с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань», — сообщает The Telegraph.

Также Украина в документе, переданном США, подчеркнула важность четких гарантий безопасности «в качестве цены за любое перспективное мирное соглашение, по которому Украина уступит территорию России, даже временно».

В третьем пункте, как указывает издание, говорится о том, что Украина должна вернуться «в центр мирного процесса». В четвертом пункте США и НАТО предупреждают о том, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать нападением не только на Украину, но и на другие черноморские страны — Турцию, Румынию и Болгарию.

В пятом пункте говорится о том, что в рамках мирного соглашения нельзя позволить России ограничить численность вооруженных сил Украины и ее оборонную промышленность.

Как указывает The Telegraph, западные союзники Украины лоббируют предложенные изменения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал в интервью изданию, что стороны «на интенсивной стадии переговоров». Стармер в беседе с газетой выразил надежду, что о длительном прекращении огня может быть объявлено к лету.

Администрация президента США Дональда Трампа на переговорах с Украиной в Париже 17 апреля передала свой план прекращения российско-украинской войны. По выражению Axios, это «последнее предложение США». Мирный план Трампа предполагает, что США де-юре признают Крым российским, Украина откажется от членства в НАТО, с России снимут все санкции, введенные с 2014 года, США получат в свое управление Запорожскую АЭС.

На фоне обсуждения мирного плана США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не признает юридически оккупацию Крыма». После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах о прекращении огня в Украине в Лондоне 23 апреля. В итоге уровень переговоров понизили — вместо министров иностранных дел Украины, США и стран Европы в них участвовали чиновники рангом ниже.

На переговорах в Лондоне, как сообщил Зеленский, представителям США передали новые предложения по завершению российско-украинской войны. По словам президента Украины, список предложений направили Дональду Трампу. «Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях», — добавил Зеленский.

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