Война Тысяча сто шестьдесят первый день. Перемирие на 9 мая: Россия и Украина обвиняют друг друга в «манипуляциях»

Позиции украинских военных под Константиновкой в Донецкой области, 27 апреля 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

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Мир

Перемирие на 9 мая: Россия и Украина обвиняют друг друга в «манипуляциях»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «манипуляцией» отстутствие прямого ответа Киева на инициативу президента РФ Владимра Путина о прекращении огня на День Победы 9 мая.

«Манипуляция — это не давать прямого ответа на инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция. Но все-таки мы расчитываем на то, что мирная инициатива президента России получит оценку. Потому что мы не слышали оценку этой инициативы из европейских столиц, не слышали ответа из Украины. Здесь очевидным становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», — сказал Песков.

Россия анонсировала перемирие в период с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Из сообщения Кремля следовало, что прекращение огня будет односторонним, независимо от согласия или отказа украинских властей — однако в нем содержался призыв к Киеву «последовать этому примеру» и угрозы «дать адекватный и эффективный ответ», если Украина не согласится.

В Киеве предложение раскритиковали. Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия могла бы немедленно прекратить огонь, если она «действительно хочет мира». Затем с аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая», — сказал он.

Зеленский также обвинил Путина в «очередной попытке манипуляций» и желании не мира, а лишь «обеспечить тишину во время парада». Он призвал прекратить огонь на 30 дней, но не пояснил, будет ли украинская армия в случае отказа Москвы от длительного прекращения огня соблюдать режим перемирия, предложенный Путиным.

Песков сегодня, комментируя заявления Зеленского о 30-дневном прекращении огня, заявил, что такое перемирие возможно с учетом «тех самых нюансов, о которых говорил президент Путин».

Идея прекращения огня на 30 дней была предложена президентом США Дональдом Трампом еще в марте. Власти Украины заявили, что готовы пойти на это. Путин, в свою очередь, также декларировал свое согласие на перемирие, однако он заявил, что существуют «нюансы» — в частности, надо обеспечить контроль за длительным режимом прекращения огня. С тех пор, несмотря на непрекращающиеся переговоры с участием США и Европы, публично о прогрессе в решении этих вопросов не сообщалось.

Западные СМИ неоднократно писали, что нежелание Путина соглашаться на прекращение огня вызывает недовольство Трампа. На фоне этих сообщений Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Пасху на полтора дня. Украина согласилась с этим предложением. Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия, однако признавали, что в целом интенсивность боевых действий действительно снизилась.

Украина

В Днепропетровской области впервые объявили принудительную эвакуацию на фоне наступления ВС РФ

Власти Днепропетровской области объявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов Межевского района. Это первый случай, когда на территории региона объявлена такая эвакуация.

Эвакуироваться должны жители сел Колонна-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Власти просят взять их с собой важные документы, деньги, медикаменты, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Межевский район находится на востоке Днепропетровской области. Он граничит с Покровским районом Донецкой области, где сейчас продолжают наступление российские военные.

Линия фронта в некоторых местах сейчас проходит в двух-трех километрах от границы Донецкой и Днепропетровской областей. Российские войска ведут наступление в направлении города Новопавловка, который находится в Днепропетровской области в километре от границы между двумя регионами.

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Война глазами читателей «Медузы»

Мария (Белгород). Я живу в Белгороде, который стал прифронтовым городом. Кто здесь не живет, тот не знает, что население Белгорода и Харькова очень сильно перемешано, почти каждая третья семья имеет близких родственников по обе стороны границы. У меня в Харькове живет тетя с семьей, у соседки сын женился и живет в Харькове, и так у всех вокруг.

Когда началась война, подавляющая часть жителей Белгорода была категорически против. Несмотря на то, что войска входили на территорию Украины в том числе из нашего города, и весь город был наполнен ими, у нас были массовые митинги против войны, задержания, избиения, аресты. Мы не побоялись, в отличие от столичных жителей, выйти и сказать, что мы не хотим этой войны, хотя весь город представлял собой одну военную базу.

И такие настроения были в городе очень долго — пока Украина защищала свою территорию и не нападала на нашу. Но после первых выстрелов по домам в Шебекино эти настроения начали меняться. А кардинально они изменились в декабре 2023 года, когда Украина нанесла массовый удар по новогоднему катку и другим скоплениям людей в Белгороде. После этого даже для людей, имеющих родственников всего в 40 километрах от себя, они стали таким же сумасшедшим государством, ничем не отличающимся от нашего.

А еще после того Нового года я ездила в командировку в Москву — и меня поразила атмосфера веселья и полное отсутствие даже намека на войну в столице. Люди веселились, Москва была празднично украшена, и никого не заботило, что у нас в Белгороде и в области уже десятками гибнут люди в своих квартирах и домах, перед новогодними елками. Правильно говорят украинцы, пока война не дойдет до Москвы, хотя бы в масштабах Шебекино или даже Белгорода, ничего не поменяется в настроениях в России […].

Я не верю письмам якобы украинцев в «Медузу», когда они пишут, что делят россиян на нормальных и нет, когда говорят, что относятся нейтрально. Это, скорее всего, какая-то пропаганда. У нас у всех есть родственники в 40 километрах от нас, по ту линию фронта. И они все настроены очень негативно и очень агрессивно, даже по отношению к своим братьям, сестрам, детям, родителям. Они нас ненавидят […]. Это можно понять, только живя в прифронтовом городе […]. У нас в городе на первом месте огромная усталость от войны, а на втором такая же тихая злость и ненависть за убитых людей, за разрушенные дома, жизни и судьбы — и что будет с ней после окончания войны, тоже непонятно. Эта война не на три года, и даже не на пять лет. Эта война на поколения. Она идет в головах и душах. И не прекратится, пока они не излечатся. Что мы все натворили…

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