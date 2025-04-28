Война Тысяча сто шестидесятый день. Россия расширяет воинские части на границе с НАТО. Путин благодарит КНДР за участие в битве за Курскую область

Военнослужащие КНДР во время боевой подготовки в Курской области, 28 апреля 2025 года Минобороны РФ / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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Мир

Россия расширяет воинские части на границей с Европой, готовясь к потенциальной войне с НАТО

Российские власти в последние несколько лет расширили воинские части на границей с Финляндией и Норвегией, сообщила 28 апреля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки. Там появились новые жилые помещения для военных и новые хранилища для техники.

Россия собирается построить новые казармы и полигоны, модернизировать арсеналы и железнодорожные пути в районе Петрозаводска в Карелии, где планируют создать новый армейский штаб для управления десятками тысяч военных, сообщает издание. Новые железнодорожные пути прокладывают вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Петербурга до границы с Эстонией, а существующие железнодорожные линии расширяются.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году распорядился увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек. Многие новые солдаты, которые сейчас служат в Украине, должны стать основной российской армии, готовящейся к противостоянию с НАТО, заявили западные военные и разведчики. Большая часть новых военных, как отмечает издание, будет переброшена в Ленинградский военный округ, который граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией.

Сотрудник европейской разведки заявил WSJ, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, вторгшись в небольшую страну, входящую в альянс, например, в Эстонию, где живет много русских. Старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман заявил, что, по его мнению, Россия «довольно скоро» может провести «ограниченную операцию против стран Балтии».

Датская разведка в феврале выпустила доклад, в котором предупредила, что Россия может начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Западные военные чиновники сказали WSJ, что прекращение огня в Украине позволит российским военным подготовиться еще быстрее.

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в апреле, выступая в сенате США, что Вооруженные силы РФ «восстанавливаются и растут быстрее, чем предполагало большинство аналитиков». «Фактически, российская армия, которая приняла на себя основную тяжесть боевых действий, сегодня больше, чем в начале войны», — заявил он.

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Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ

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Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ

Россия

КНДР впервые признала, что участвует в войне. Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в битве за Курскую область

Власти Северной Кореи впервые подтвердили, что отправили своих солдат для участия в российско-украинской войне на стороне России. Северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын решил вступить в войну (в сообщении агентства войну называют войной — прим. «Медузы»), поскольку посчитал, что это «священная миссия для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ».

Войска КНДР участвовали в битве за Курскую область, которая «завершилась победоносно», а северокорейские военные «в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность», говорится в сообщении ЦТАК.

Вскоре после заявления северокорейской стороны Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР за участие в операции в Курской области. По словам президента РФ, военные КНДР действовали «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР».

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — заявил Путин. По его словам, северокорейские военные «с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой».

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — заявил Путин.

Западные страны, Украина и Южная Корея сообщали, что КНДР отправила для участия в войне от 10 до 12 тысяч человек. При этом власти КНДР не признавали, что отправили свои войска в Россию. Отрицали это и представители РФ. Впервые российские власти признали это 26 апреля, когда начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину, что российские военные «завершили разгром» формирований ВСУ в Курской области. В своем докладе Герасимов отдельно поблагодарил военных КНДР за помощь, отметив, что они действовали «плечом к плечу» с россиянами.

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Война глазами читателей «Медузы»

Эля. Я устала, я так больше не могу. Боже мой, я так больше не могу. Я устала от идиотов во власти, что в России, что в Европе, что в США — да везде, черт возьми. […] Я устала от всех этих угроз войны с НАТО, я просто хочу спокойно пожить, и почему именно когда началась моя молодость, всем правительствам резко захотелось поиграть в геополитиков? Это нечестно по отношению к , это нечестно по отношению к поколениям и . Это нечестно, потому что именно мы потом должны будем разгребать все, что эти идиоты творят.

Я устала видеть страдания других людей. За что? Почему гражданские вообще должны страдать от того, что одного старого идиота в жопу ужалило войну устроить? Я не знаю, пускай между собой дерутся все эти политики, только гражданских в покое оставят. Хоть пять на пять на кольтах в [видеоигре] Brawl Stars, вообще плевать, только без смертей невинных.

Я устала от того, что не имею права даже сказать что-то: в родной стране посадят, в другой я плохая, потому что паспорт не тот. Это чувство, что ты везде чужой, и дома у тебя нет нигде, — отвратительно. Это чувство постоянно скребет тебя когтями по телу, потому что не важно, куда я сбегу, все равно дома у меня больше нет.

И я так устала от своей тревожности. Я не могу спать, дышать, жить, есть, от этой тревожности. Каждый раз я боюсь, что за окном увижу ядерный гриб, у меня кошмары, из-за которых я просыпаюсь в ночи, да так что в ушах сердце бьется. Мне страшно просыпаться на следующий день, я боюсь думать о будущем, я не то что не планирую ничего не следующий год — нет, подумать о новом дне уже для меня огромное усилие. Я просто хочу, чтобы этот кошмар прекратился. Единственное, на чем держится моя психика — это надежда […].

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