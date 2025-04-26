Война Тысяча сто пятьдесят восьмой день. Российский Генштаб отчитался о полном освобождении Курской области. И (впервые) поблагодарил за помощь военных КНДР

Уничтоженный БТР в Курской области Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Министерство обороны РФ объявило, что полностью освободило Курскую область от подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию региона в августе 2024 года.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 26 апреля российские военные взяли под свой контроль последний населенный пункт — село Горналь.

«Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились», — сказал Герасимов, выступая с докладом перед Владимиром Путиным.

По его утверждению, в ходе боев в Курской области ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

После освобождения региона российские военные продолжают создание «зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины», добавил Герасимов. По словам начальника Генштаба, к настоящему моменту российской армией взяты под контроль четыре населенных пункта Сумской области на общей территории более 90 квадратных километров.

Президент РФ в свою очередь отметил, что операция в Курской области «создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима».

Герасимов отдельно поблагодарил за помощь россиянам и участие в боях военнослужащих КНДР. Тем самым Россия впервые официально признала, что на ее стороне в Курской области воюют солдаты из Северной Кореи.

По оценкам иностранных разведок, КНДР направила в Россию около 11 тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, и четыре тысячи из них были убиты или ранены.

Вскоре после выступления Герасимова ответное заявление опубликовал Генштаб ВСУ. В нем ведомство отрицает, что российские войска полностью выбили украинских военных с территории Курской области.

«Оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курщины продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, в том числе применяют тактику активной обороны», — говорится в заявлении украинского Генштаба.

По данным военных, с начала суток ВСУ уже отразили пять штурмов со стороны российских войск, но угрозы оцепления для украинских подразделений нет.

«Заявления вражеского руководства о „разгроме“ украинской группировки войск не что иное, как пропагандистская уловка и желание выдать желаемое за действительное», — добавили в Генштабе ВСУ.

Читайте также

Как российская армия победила в битве за Курскую область? И зачем эта операция была нужна ВСУ? Подводим итоги главного эпизода войны в 2025 году

Читайте также

Как российская армия победила в битве за Курскую область? И зачем эта операция была нужна ВСУ? Подводим итоги главного эпизода войны в 2025 году

Война глазами читателей «Медузы»

Тимур (Казань — Европа). Главные чувства — безмерная усталость от происходящего и тяжесть от понимания, что окончание войны ничего не поменяет внутри России. Война — основной, но не единственный триггер эмиграции. Тем не менее, худой мир всегда лучше войны.

Я вполне понимаю, что не россиянам указывать Украине, что делать и какой мир принимать, но судя по мирным предложениям Украины и европейских союзников, они исходят только с позиций, что получит Украина. Это понятно, но, блин, к сожалению, вы не выигрываете эту войну, вы не можете выступать с позиции силы. Зачем Путину соглашаться на мир, который ему вообще ничего не дает? С людскими потерями он давно не считается. Как бы несправедливо это ни звучало, соглашение должно что-то давать обеим сторонам, по крайней мере на сейчас. Иначе мясорубка будет продолжаться.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Что происходило 25 апреля

Война Тысяча сто пятьдесят седьмой день. Уиткофф снова в Москве. Союзники США в Азии выражают беспокойство из-за идеи Трампа признать Крым российским

Что происходило 25 апреля

Война Тысяча сто пятьдесят седьмой день. Уиткофф снова в Москве. Союзники США в Азии выражают беспокойство из-за идеи Трампа признать Крым российским