Война Тысяча сто пятьдесят седьмой день. Уиткофф снова в Москве. Союзники США в Азии выражают беспокойство из-за идеи Трампа признать Крым российским

Стивен Уиткофф и Владимир Путин, 25 апреля 2025 года Кристина Кормилицына / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

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Россия

Стивен Уиткофф в четвертый раз встретился с Путиным

В Москву сегодня утром прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф для обсуждения деталей мирного плана Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

До встречи в Кремле Уиткофф вместе с Дмитриевым «совершили небольшую прогулку» по центру Москвы, сообщил «Интерфакс».

Уиткофф — главный переговорщик с Россией со стороны США. Он встречается с Путиным уже четвертый раз, предыдущая встреча прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Как Москва относится к мирному плану Дональда Трампа, до конца неясно. Комментариев по поводу его отдельных пунктов нет ни на уровне заявлений официальных лиц, ни в виде крупных утечек в СМИ. Дмитрий Песков последовательно подчеркивает: в Москве считают, что переговоры должны быть закрытыми. Единственная позиция, которую в последние недели публично и неоднократно транслировал Песков — это то, что Москва не согласна на размещение европейских миротворцев на территории Украины.

Американский телеканал СBS 24 апреля опубликовал выдержки из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова (когда именно состоялась сама беседа, неясно). В опубликованном фрагменте Лавров согласился с мнением Трампа, что стороны «движутся в правильном направлении». Министр сказал, что РФ «готова заключить сделку», но есть моменты, которые нужно «доработать», и сейчас стороны заняты именно этим. Полную версию интервью CBS покажет в воскресенье.

Мир

Союзники США обеспокоены идеей признать Крым российским — из-за Китая

Союзники США по всему миру выражают беспокойство по поводу идеи Дональда Трампа в рамках плана мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом, пишет CNN, журналисты которого поговорили с высокопоставленными европейскими и азиатскими дипломатами.

По их мнению, признание Крыма российским и даже сами разговоры об этом «посылают опасный сигнал» Владимиру Путину и другим лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина о том, что их незаконные действия в конечном счете могут привести к успеху.

«Если одна страна в Европе вынуждена отказаться от части своей законной территории, то ни одна другая страна в Европе или где бы то ни было еще не может чувствовать себя в безопасности, с НАТО или без», — заявил один из восточноевропейских дипломатов.

При этом, отмечает CNN, в Европе понимают, что Украине в любом случае придется пойти на серьезные уступки в рамках соглашения. «Реальность такова, что любая сделка, которая может привлечь Россию, будет выглядеть невыгодной для украинцев. Но в разумных пределах им придется смириться с чем-то, что может оказаться не лучшим вариантом по сравнению с той сделкой, которую они хотели бы заключить два года назад», — сказал один из собеседников CNN.

Дипломаты из стран — союзников США в Азии, сообщает CNN, в частных беседах с американцами также выражают свою обеспокоенность последствиями признания Крыма российским. «Китай наблюдает. Мы обеспокоены тем, какой посыл они могут вынести из такого прекращения войны, который, как кажется, вознаграждает Россию за кровопролитие», — сказал телеканалу азиатский дипломат.

Китай в последние годы все жестче высказывается по поводу Тайваня. Остров де-факто независим с 1949 года, однако КНР считает его своей территорией. Пекин все чаще начал открыто говорить о возможности силой взять остров под свой контроль. По оценкам аналитиков, в случае нападения Китая на Тайвань мировая экономика потеряет 10% ВВП; кроме того, вероятно, это приведет к прямому военному столкновению Китая и США.

Признание суверенитета России над Крымом — один из наиболее обсуждаемых пунктов мирного плана Дональда Трампа. План не содержит требования признать Крым российской территорией со стороны самой Украины или Евросоюза — предполагается, что это сделают лишь сами США (хотя до конца не ясно, сможет ли Трамп сделать это без одобрения конгресса).

Сам американский президент подчеркивает, что «Крым останется с Россией». Накануне, комментируя «пророссийскость» своего мирного плана, за которую его критикуют в Украине и Европе, Трамп сказал, что в сложившихся условиях считает, что если Россия в принципе прекратит боевые действия и откажется от захвата всей Украины — это уже будет «довольной большой уступкой» со стороны Москвы.

Война глазами читателей «Медузы»

Соломия. Сегодня ночью [24 апреля] нанесла ракетный удар по Киеву. Я не спала, поэтому услышала звук дрона, потом его сбитие, а через пару минут еще взрывы — уже сильнее. Я не спускалась в укрытие, так что я слышала и моменты прилетов. Все мои друзья проснулись, держала связь с ними. Кое-кто живет недалеко от места, куда попали — говорят, что окна чудом остались целыми.

Наутро я узнала, что моя знакомая погибла — она жила в доме, в который попала ракета.

Внутри пустота. Горячая ненависть с годами закапсулировалась и стала чем-то обыденным — фактом, с которым ты живешь свою жизнь. Ты просто знаешь, что ты их ненавидишь, но стараешься не жить этой ненавистью, ведь она очень разрушает.

Невозможно иначе реагировать на все вещи, которые происходят с украинцами — у меня отняли молодость, у моих братьев и сестер — беззаботное детство, у моих бабушек и дедушек — спокойную старость. Я просто хочу жить и не думать о том, что я могу не проснуться завтра. Я не хочу видеть разрушенные дома в своем городе, травмированных людей, ужасные новости… У россиян такой проблемы нет — как бы они ни пытались доказать обратное, они не знают, как нам, украинцам, тут живется.

Как бы мы ни старались продолжать жить, после обстрелов все жители города морально подавлены — это очень видно. У нас один выбор — собрать себя по частям, продолжать жить, поддерживать друг друга и надеяться, что в этот раз не прилетит […].

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О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто пятьдесят шестой день. Российские военные нанесли массированный удар по Украине, в Киеве погибли 12 человек. «Владимир, остановись!» — написал Трамп

«Медуза»