Трамп: Крым останется с Россией

Крым останется под контролем России даже после завершения российско-украинской войны, считает Дональд Трамп.

«Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией. И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время», — заявил президент США в интервью журналу Time.

Трамп отметил, что все еще верит в возможность заключения мирной сделки с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «У нас были очень хорошие переговоры с Москвой, и мы очень близки к заключению сделки», — сказал он.

Когда журналист Time напомнил о его обещании завершить российско-украинскую войну в первый же день своего президентства, Трамп ответил: «Я сказал это образно, и сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свою точку зрения… Очевидно, люди понимают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому придет конец».

Говоря о намерении Украины вступить в НАТО, американский лидер высказал мнение, что это вряд ли когда-нибудь будет возможно.

«Я думаю, что это стало причиной начала войны, когда украинцы начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы они не поднимали эту тему, было бы гораздо больше шансов, что война бы не началась», — сказал Трамп.

Администрация президента США Дональда Трампа на переговорах с Украиной в Париже 17 апреля передала свой план прекращения российско-украинской войны. По выражению Axios, это «последнее предложение США». Мирный план Трампа предполагает, что США де-юре признают Крым российским, Украина откажется от членства в НАТО, с России снимут все санкции, введенные с 2014 года, США получат в свое управление Запорожскую АЭС.

На фоне обсуждения мирного плана США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не признает юридически оккупацию Крыма». После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах о прекращении огня в Украине в Лондоне 23 апреля. В итоге уровень переговоров понизили — вместо министров иностранных дел Украины, США и стран Европы в них участвовали чиновники рангом ниже.

На переговорах в Лондоне, как сообщил Зеленский, представителям США передали новые предложения по завершению российско-украинской войны. По словам президента Украины, список предложений направили Дональду Трампу. «Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях», — добавил Зеленский.

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