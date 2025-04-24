Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова пойти на уступки для прекращения войны. Об этом он сказал журналистам после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, передает The Hill.

Журналисты уточнили у Трампа, на какие уступки пошла Россия «на данный момент, чтобы приблизить мир».

«Прекращение войны, отказ от захвата всей страны — довольно большая уступка», — сказал американский президент.

На вопрос, придерживается ли он позиции, что Украине для достижения мира необходимо отказаться от части своей территории, президент США ответил: «Это зависит от того, какую территорию. Мы сделаем все, что в наших силах».

По его мнению, Украине будет сложно вернуть Крым, так как аннексия полуострова произошла без боевых действий.

По информации Financial Times, президент России Владимир Путин предложил остановить боевые действия в Украине по нынешней линии фронта. Во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Петербурге в начале апреля он также сказал, что Москва может отказаться от своих претензий на те части оккупированных Россией украинских регионов, которые остаются подконтрольными Киеву. После этого США, как писала FT, выдвинули идеи возможного урегулирования, включающие признание Крыма российским, а также признание фактического контроля Москвы над оккупированными ею частями четырех регионов.

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