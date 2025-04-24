Женщина, получившая ранения в результате российской атаки на Киев. 24 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

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Украина

Россия провела массированную атаку на несколько регионов Украины. В Киеве погибли 12 человек

Российские военные сегодня ночью совершили одну из самых массированных атак на города Украины за последнее время. Целями атаки стали многие крупные города, наибольший ущерб был нанесен Киеву.

По утверждению Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 215 ракет и дронов, в том числе 11 баллистических ракет «Искандер-М», шесть крылатых ракет «Искандер-К», 12 крылатых ракет «Калибр» и 37 крылатых ракет Х-101. Из них украинские военные сбили 112 целей, в том числе 48 ракет.

В Святошинском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко, один из ударов пришелся по жилому дому. Обломки беспилотников упали в Голосеевском, Подольском и Шевченковском районах. В результате атак, по данным властей, погибли восемь человек. Еще 77 получили ранения, 31 из них был госпитализирован.

Обновлено. По уточненным данным ГСЧС Украины, погибли 12 человек. Количество пострадавших возросло до 90 человек.

По масштабу последствий и количеству жертв атака на Киев стала крупнейшей с июля 2024 года. Тогда под удар попала больница «Охматдет», жертвами удара стали 34 человека.

Подробнее о ночной атаке на Киев Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»

По Харькову было нанесено 14 ударов дронами и 10 ударов ракетами, сообщил мэр города Игорь Терехов. Повреждения получили многоэтажные дома, поликлиника, школа, гостиничный комплекс. Два человека получили ранения.

Также удары пришлись по Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за ударов в девяти областях суммарно возникло около 40 пожаров.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в ЮАР, заявил, что сокращает свою поездку и возвращается в Украину. Комментируя ночную атаку, он напомнил, что Киев еще 44 дня назад согласился на полное прекращение огня, предложенное США, в то время как Россия «продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это».

Минобороны РФ заявило, что целями атаки были «предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов». По версии ведомства, «цели удара достигнуты».

Президент США Дональд Трамп, который обычно не комментирует конкретные военные события, на этот раз подверг критике Россию в своей соцсети Truth Social. «Я недоволен российскими ударами по Киеву. В этом не было необходимости, и это очень невовремя. Владимир [Путин], остановись!» — написал президент США.

Мир

Трамп уверяет, что Россия согласилась с его мирным планом, и теперь дело за Зеленским

За несколько часов до массированного российского удара по Украине Трамп в очередной раз заявил, что Москва готова заключить соглашение о прекращении войны и что сейчас он ждет согласия Владимира Зеленского.

«По-моему, Россия готова [к сделке]. Многие говорили, что Россия готова пойти на все, [чтобы добиться победы на поле боя]. Но я думаю, что у нас есть соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский… Я думал, что с ним будет легче договариваться, но до сих пор это было сложнее. Но все в порядке. Я думаю, что мы получим соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут», — заявил Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что еженедельно на войне гибнут несколько тысяч человек, и, несмотря на то, что это не американцы, он считает, что США должны остановить эту войну, в первую очередь, по гуманитарным соображениям.

Незадолго до этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором в очередной раз подверг Зеленского резкой критике — в частности, за слова о том, что Украина не признает российский суверенитет над Крымом (после этих слов госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры с Украиной и европейцами в Лондон, где планировалось обсуждать план Трампа). Президент США подчеркнул, что «никто не требует» от Киева признавать Крым российским.

В беседе с журналистами на прямой вопрос, должен ли Киев признать суверенитет России над полуостровом, Трамп ответил: «Мне все равно, я просто хочу, чтобы война закончилась».

В плане Трампа, с которым смогли ознакомиться журналисты Axios, был пункт, согласно которому США официально признают Крым российской территорией. Требований к Украине или другим странам сделать то же самое там не было. Тем не менее, этот пункт вызвал резкое неприятие в Европе.

Как выяснило издание Financial Times, страны ЕС предупредили Белый дом, что не признают Крым российским и не одобрят соответствующих односторонних действий США. «Крым и устремления [Украины] к членству в НАТО — это красные линии для нас. Мы не можем отказаться от них», — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Москва до сих пор никак не комментировала свое отношение к плану Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по мнению Кремля, детали переговоров должны оставаться непубличными до тех пор, пока стороны не придут к соглашению. При этом отдельно Песков отмечал, что для Москвы является неприемлемым размещение в Украине европейских миротворцев.

Ожидается, что завтра в Москву прилетит спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Он будет обсуждать детали мирной сделки с президентом РФ Владимиром Путиным.

Война глазами читателей «Медузы»

Федор (Киев). Единственное, что меня сейчас заботит, это завершение военного положения и мобилизации. Такое чувство, что к моей голове приставили пистолет — сначала , а потом и Украина.

Самое жуткое, что все еще есть люди в Украине, которые хотят продолжения войны, потому что «уже много людей погибли, и как же можно остаться без победы», так что давайте еще положим тысяч 10-20 ради того же результата. Когда слышу такое, то просто свирепею, но еще стараюсь держать себя в руках.

Сначала я помогал, донатил, волонтерил, но после последних полутора лет травли, попыток со стороны Зеленского найти виноватых в провалах контрнаступления мне уже все равно. Вот настолько все равно, что я пишу сообщение в российское СМИ. Еще два года назад я такого и представить не мог.

Недавно брат моей подруги погиб на фронте, пробыл там неделю. К людям приходит СБУ на «разговоры» из-за комментариев в соцсетях, цены на все выросли до европейского уровня, а зарплаты нищенские.

Я не пользуюсь метро из-за и в другие города тоже не езжу с весны 2024 года. Жизнь в моей родной стране превратилась в тюрьму для меня. Для большинства жителей это не так, поэтому этот кошмар и продолжается до сих пор.

Единственное, что спасает — это надежда на хоть какой-то мир в перспективе года. Если бы никто мира не хотел, то и переговоров не было бы — как с конца 2022-го до 2025-го. Я готов принять любые уступки, только бы эта пытка закончилась.

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