FT: Евросоюз предупредил США, что не признает Крым российским

Страны Евросоюза предупредили администрацию Дональда Трампа, что не признают аннексированный Крым российским и не одобрят никаких шагов США по одностороннему признанию аннексии полуострова. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

«Крым — это Украина», — заявляла ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в беседе с AFP.

Как отмечает FT, для европейцев идея признания аннексии Крыма — первого захвата земель военной силой в Европе с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году — остается анафемой, поскольку это подорвет порядок, поддерживающий мир на континенте на протяжении поколений. Предложение Вашингтона одобрить контроль Москвы над Крымом, а также исключить членство Украины в НАТО, является самой большой уступкой, которую Дональд Трамп сделал Владимиру Путину, стремясь быстрее заключить мирное соглашение.

«Крым и устремления [Украины] к членству в НАТО — это красные линии для нас. Мы не можем отказаться от них», — заявил изданию другой высокопоставленный дипломат ЕС.

По мнению источников, крупнейшим европейским державам НАТО следует «отговорить» Вашингтон признавать Крым российским в одностороннем порядке.

«В худшем случае [США] не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Вот тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]», — сказал собеседник FT.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры между делегациями Украины, США и стран Европы, посвященные завершению российско-украинской войны. Накануне встречи СМИ выяснили, что мирный план Дональд Трампа содержит предложение о признании Крыма российским. Владимир Зеленский через прессу ответил, что Украина не признает оккупацию полуострова. В итоге переговоры в Лондоне сорвались, их проводили не министры иностранных дел, а чиновники рангом ниже. Позже Трамп заявил, что США в рамках плана мирного урегулирования не требуют от Украины признавать российский суверенитет над Крымом.

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