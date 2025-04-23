Война Тысяча сто пятьдесят пятый день. Мирные переговоры в Лондоне сорваны. Зеленский заявил, что не признает Крым российским

Крым, март 2025 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

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Мир

Переговоры в Лондоне между Украиной и западными союзниками на уровне министров иностранных дел, которые должны были состояться сегодня, оказались сорваны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает суверенитет России над Крымом. Мирный план Дональда Трампа предусматривает, что США признают Крым российской территорией.

Россия захватила Крым в 2014 году. Мирового признания эта аннексия не получила, а на Россию еще до начала полномасштабной войны с Украиной были наложены многочисленные санкции. В своем мирном плане администрация Дональда Трампа предлагала де-юре признать Крым российской территорией. Публично план не был представлен, однако за последние дни сразу несколько крупных американских СМИ сообщили о нем, ссылаясь на анонимные источники.

Вчера The Washington Post написала, что на переговорах в Лондоне Украина и Европа впервые прямо «столкнутся с этим предложением». Вскоре после этого в ходе брифинга с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Украина «юридически оккупацию Крыма не признает». «Это вне нашей Конституции», — подчеркнул президент Украины.

Спустя несколько часов газета The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио, который должен был возглавлять американскую делегацию на переговорах в Лондоне, не полетит туда. Источники издания прямо связали это с заявлением президента Украины о Крыме. Официально в Вашингтоне заявили, что госсекретарь пропустит переговоры из-за «логистических проблем в расписании».

Сегодня утром стало известно, что от поездки в Лондон отказались главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок. Телеканал Sky News сообщил, что это произошло после того, как стало известно о неучастии Рубио во встрече. В итоге переговоры были «отложены», а обсуждение мирного плана решили продолжить на уровне чиновников более низкого ранга.

Делегация Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, в свою очередь, все же приехала в Лондон. Сибига провел двусторонние переговоры с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

Издание Axios со ссылкой на американские источники сообщило, что в последние сутки перед встречей из Украины поступали сигналы, что делегация из Киева хочет обсуждать в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план Белого дома по завершению войны, что в конечном счете и привело к отмене поездки Рубио и срыву многосторонних переговоров.

Axios также впервые опубликовал все пункты плана Трампа. Помимо юридического признания Крыма, он предполагает фактический российский контроль над оккупированными частями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также гарантии невступления Украины в НАТО. Киев, в свою очередь, должен получить некие «надежные гарантии безопасности» и средства на восстановление страны.

В администрации Трампа продолжают настаивать, что этот план — «последнее предложение», и что Вашингтон выйдет из переговорного процесса, если стороны на него не согласятся. Впервые об этом заявлял Марко Рубио еще 17 апреля, а сегодня эту позицию подтвердил вице-президент Джей Ди Вэнс. «Настало время, когда они должны либо сказать „да“, либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса», — заявил он. Вэнс отметил, что и Украине, и России придется отказаться от части территорий, которая каждая из сторон сейчас контролирует, и «провести некоторые территориальные обмены».

В Кремле продолжают настаивать на том, что переговоры должны проходить непублично. «Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев с каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва продолжает выступать категорически против размещения в Украине европейских миротворцев.

Война глазами читателей «Медузы»

Ирина (Волноваха — Житомир — Бухарест). Я с мужем живу в Бухаресте в Румынии. Среди украинцев, которые живут в Европе, считается, что пророссийские жители на оккупированных территориях — они либо глупые, либо просто приспособленцы. Но у нас почему-то недооценивают, как сильно промывает мозги русская пропаганда этим людям. Я бы тоже так считала, если у меня не было родителей, живущих в Волновахе в Донецкой области.

Маму и папу я не успела вывезти, звала к нам в Житомир, они не смогли уехать, и мне запретили вернуться, чтобы их забрать. Когда начались обстрелы, еще была связь, и мама звонила мне и кричала в трубку: «Да пусть они будут прокляты, все эти русские». Я плакала, но ничего сделать не могла. Потом связи не было, и мы не знали, живы они или нет, было очень страшно. А потом им сделали сим-карты, уже русские, и они осторожно говорили, что все нормально. Я не знала, правда ли это: понимала, что все звонки прослушивают, и надо осторожно разговаривать.

А потом я стала постепенно замечать, как они меняются. Они рассказывали, что в городе происходит нового: то открыли магазин, и им нравится, какой там товар, то приезжал какой-то фургон, и им сделали какое-то медицинское обследование. Потом они тихо сделали [российские] документы себе, мне не говорили, проговорились случайно. А теперь они уже просто открыто хвалятся, что им пенсию надбавили за вредный стаж. Первый раз мы поругались, когда я рассказывала про проблему с почками — мама всерьез мне предложила попробовать к ним приехать и пролечиться там у них. Когда я возмутилась, она даже не поняла, и стала рассказывать, что у них нормальная больница — и вообще нормально в городе.

Их просто купили — тем, что им и так было положено. Да, раньше у них многое было недоступно, но у нас был шанс, что это все скоро наладится благодаря ЕС. Россия нас всего этого лишила, а теперь дает это им сама, и выдает это за достижение, а они верят и покупаются на это. И это очень больно и неприятно. Я посылаю им ваши статьи о том, что творят русские, а они их не могут читать, у них не работает. Видимо, боятся, что они узнают правду. Нужно больше работать и писать для людей на этих территориях. А то мы в итоге освободим совершенно чужих для нас людей.

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