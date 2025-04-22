Запорожье. Последствия российской ракетной атаки, 22 апреля 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Кремль готов обсуждать предложение Украины о временном прекращении огня — в том числе напрямую

В Москве готовы обсуждать предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении режима прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что пока по новому перемирию «конкретных планов нет», но есть подтверждение готовности президента Владимира Путина обсуждать этот вопрос «с учетом анализа опыта пасхального перемирия». Он ушел от ответа на прямой вопрос, когда Москва ответит на предложение Зеленского, лишь заявив, что «это предложение нужно обсуждать».

«То есть если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть. […] Он [Путин] говорил, что если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», — сказал Песков.

Путин накануне заявил, что России нужно время, чтобы оценить результаты «пасхального перемирия». Он допустил, что Москва может начать переговоры о прекращении огня по гражданским объектам. Путин не стал обвинять Украину в провале «пасхального перемирия», отметив, что «в целом наблюдалось снижение активности противника», хотя и процитировал данные Минобороны РФ о нарушениях со стороны ВСУ.

Вчера вечером Песков подтвердил, что говоря о потенциальном обсуждении прекращения ударов по гражданским объектам, Путин имел в виду именно возможные двусторонние переговоры с Украиной. Как напоминает Reuters, Москва и Киев не вели прямых переговоров с весны 2022 года.

Заявления Путина о готовности к переговорам были сделаны на фоне угроз США прекратить свою посредническую миссию в случае, если в самое ближайшее время стороны не покажут свою приверженность скорейшему прекращению огня.

Мир

Мирный план Трампа, по слухам, предусматривает создание совместной комиссии для контроля режима прекращения огня

План мирного урегулирования, разрабатываемый администрацией Дональда Трампа, предполагает создание специальных сил, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня, сообщает New York Post со ссылкой на источник. Подтверждения этой информации нет.

По данным издания, для этого будет создана «совместная комиссия», в которую войдут россияне, украинцы и представители третьей страны, не входящей в НАТО. Члены этой комиссии будут наблюдать за происходящим на линии фронта.

В работу комиссии могут быть также вовлечены США — как «денежная сила вместе с третьей стороной», сообщил собеседник издания. Он не уточнил, что имеется в виду. При этом присутствие американцев непосредственно «на земле» не предполагается.

Источник New York Post также сообщил, что в рамках предоставления гарантий Украине сейчас рассматривается возможность развертывания на ее территории европейских войск. Он назвал вопрос гарантий безопасности Киеву «самым сложным».

План администрации Трампа на прошлой неделе обсуждался в Париже с участием Украины и ее европейских союзников. Новая встреча состоится в Лондоне 23 апреля, также ожидается, что в ближайшее время в Москву отправится кто-то из высокопоставленных советников американского президента, чтобы представить предложения Кремлю.

О некоторых деталях плана на протяжении нескольких дней со ссылкой на источники писали разные крупные американские СМИ. По их данным, США готовы признать Крым российской территорией и предлагают снять с РФ санкции в случае длительного перемирия. Оккупированные территории еще четырех регионов Украины де-факто останутся под российским контролем.

Официально публичные лица ни в США, ни где бы то ни было еще детали плана не комментировали. Сам Трамп накануне заявил, что расскажет подробности соглашения в течение ближайших трех дней. Он также выражал уверенность, что сделка может быть заключена уже на этой неделе.

Война глазами читателей «Медузы»

М. (Москва). С 24 февраля 2022 года я впала в состояние ярости и, кажется, только на нем и держусь до сих пор. На первые митинги ходила. Друзья из Украины перестали со мной разговаривать — я уважаю их решение. Сначала должно замолчать оружие, потом можно будет и поговорить.

Поскольку я не имею ни желания, ни возможности покидать Россию, просто наблюдаю за происходящим глазами обывателя, которому, как и всем, заткнули рот. За три года замечаю изменение взглядов у соседей, родителей, в очередях и так далее. [Вместо] патриотического угара и лозунгов из телевизора начали звучать голоса о том, что войну пора прекращать, и вообще все это бред и сюр. Правда, как это сделать, ни у кого мыслей не возникает. Некоторые знакомые знакомых уходят на войну «подзаработать», но если человек выбрал в качестве подработки убийство других людей — ничего хорошего не желаю. До сих пор встречаю людей, которые удивляются раза в три-четыре взлетевшим ценам на все. Да, действительно, а что случилось? После окончания войн было бы неплохо ввести на всей планете занятия по логике и выстраиванию причинно-следственных связей. Город моего детства в полной разрухе, и что, в этом тоже НАТО виновато? Америка лично бомбила наши дороги?

Испытываю недоумение пополам с презрением к тем уехавшим, которые выгуливают в Европе белое пальто и знают там, как нам здесь лучше жить. Казалось бы, интернет должен нас объединять, но по факту информационные пузыри оказались непробиваемы.

Самое страшное сейчас — продолжать свою работу. Внезапно она стала опасной. Никогда не думала, что окажусь в одной из тех книг, которые мы проходили в школе в старших классах (Солженицын, Гинзбург) и обсуждали: вот же бред и хорошо, что так уже не бывает. Самое ужасное, что Россия открыла какую-то бесконечную дыру в ад, и теперь весь мир смотрит на маньяка с топором в руке и каждый «сильный лидер» видит, что ему тоже так можно. И ничего никому за это не будет. Весь мир погружается в какие-то новые Средние века, и ты объективно ничего с этим не можешь сделать. Я просто жду, чем это кончится […].

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