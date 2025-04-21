Война Тысяча сто пятьдесят третий день. Минобороны РФ официально объявило о возобновлении ударов после «пасхального перемирия». Власти Украины заявили, что удары и не прекращались

Разрушенные дома в Константиновке в Донецкой области Украины. 20 апреля 2025 года 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Минобороны РФ объявило об окончании «пасхального перемирия» и новых ударах

Минобороны России в утренней сводке официально заявило об окончании «пасхального перемирия», объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, и о возобновлении военных операций. Российские военные отчитались о наступательных действиях в Белгородской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

В заявлении ведомства утверждается, что во время заявленного перемирия «все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

«Пасхальное перемирие» было в одностороннем порядке объявлено Путиным вечером в субботу, 19 апреля. Он заявлял, что с 18:00 субботы до полуночи понедельника российские войска прекратят боевые действия по всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские военные будут соблюдать режим тишины, украинская армия ответит тем же.

Какого-либо независимого контроля за соблюдением перемирия не было. В итоге на протяжении полутора дней стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Зеленский утром 20 апреля заявил, что российские войска «пытаются создать впечатление» перемирия, но при этом не прекращают попыток продвижения на линии фронта. Украинские военнослужащие на некоторых направлениях при этом подтверждали снижение интенсивности атак. Сегодня утром Зеленский заявил, что за полтора дня с украинской стороны зафиксировано 2935 фактов нарушения перемирия российскими военными.

Минобороны РФ в своей сводке заявило, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 4900 раз. По утверждению российского ведомства, ВСУ предпринимали атаки в Курской области и в аннексированной ДНР, а также били дронами и артиллерией по позициям российских войск.

При этом и в Киеве, и в Москве, обвиняя друг друга в многочисленных нарушениях перемирия, признали, что со стороны противника интенсивность ведения боевых действий снизилась. Вечером в воскресенье Зеленский заявил, что «сегодня не было воздушных тревог». Он назвал отсутствие атак с воздуха дальнобойным оружием «форматом тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить». Президент Украины предложил отказаться от воздушных ударов дальнобойным оружием на 30 дней «с возможностью продления».

«Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну», — сказал Зеленский.

Предложение Зеленского продлить перемирие приветствовал Госдепартамент США. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге дал понять, что заявление о прекращении огня о стороны Кремля было разовым, и что новое перемирие пока не планируется. «Вы слышали заявление нашего Минобороны, которое и уполномочено давать оценку с военной точки зрения. Оценка дана. Даны данные по факту нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего. Это была именно пасхальная инициатива президента Путина», — сказал он журналистам.

Путин неожиданно объявил о краткосрочном перемирии спустя день после того, как США пригрозили прекратить попытки дипломатического урегулирования, если в ближайшие дни не увидят каких-либо реальных подвижек в сторону прекращения огня. Сейчас США продолжают работу над планом возможного мирного соглашения и послевоенного устройства — ожидается, что на этой неделе в Лондоне пройдет очередной раунд переговоров с участием США, Украины и ее европейских союзников.

Россия

Кремль отказывается называть возможные сроки завершения войны

Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге в очередной раз отказался комментировать возможные сроки заключения мирного соглашения. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что сделка между Россией и Украиной может быть заключена уже на этой неделе.

«Я не хотел бы сейчас давать каких-либо комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования, продолжают работу с американской стороной. И конечно, мы надеемся, что эта работа даст свои результаты», — сказал представитель Кремля.

Трамп написал, что Москва и Киев могут заключить сделку «уже на этой неделе» вчера поздно вечером в своей соцсети Truth Social. «После этого обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние», — заявил Трамп. Он не уточнил, на чем основано такое мнение. В Киеве его заявления не комментировали.

Трамп регулярно публично выступает с крайне оптимистичными прогнозами относительно возможных сроков прекращения боевых действий. Еще до избрания президентом он обещал завершить войну «за 24 часа», однако впоследствии признал, что конфликт более сложный, чем ему представлялось, и с момента возвращения в Белый дом стал говорить, что на завершение боевых действий требуются «несколько недель».

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Таллинн). Осталась только злость и бессилие, и никаких надежд на то, что это безумие закончится. Просто тупик — и не вижу никакого выхода. Была вначале какая то надежда на Трампа после его слов, что все он сейчас быстро решит и закончит войну. Но нет, он ничего не сделает. Не верю.

Уже сейчас лично я боюсь, что будет дальше. А вдруг все это зло зачем-то полезет в мою страну? А у меня подрастают трое внуков. А в России живут все мои родственники и друзья. Как это все совместить? За прошедшие три года я совершено перестала понимать Россию и россиян. На примере моих родственников и друзей [вижу, что у них много] и злобы, и ненависти и просто непонимания происходящего. А Украину и ее жителей бесконечно жаль.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто пятьдесят второй день. Зеленский утверждает, что объявленное Путиным перемирие не соблюдается. Минобороны России обвиняет в нарушениях ВСУ

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто пятьдесят второй день. Зеленский утверждает, что объявленное Путиным перемирие не соблюдается. Минобороны России обвиняет в нарушениях ВСУ

«Медуза»