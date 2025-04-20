Война Тысяча сто пятьдесят второй день. Зеленский утверждает, что объявленное Путиным перемирие не соблюдается. Минобороны России обвиняет в нарушениях ВСУ

Украинская бронированная военная машина недалеко от линии фронта в Днепропетровской области, 19 апреля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

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Россия

Российская сторона предъявила первые обвинения в нарушении объявленного ею же 19 апреля пасхального перемирия уже к полудню следующего дня. В Минобороны России заявили, что ВСУ предприняли попытки атак в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой области. Кроме того, как утверждают в российском военном ведомстве, украинские военные 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 900 ударов беспилотниками, в результате чего «есть погибшие и раненые среди мирного населения».

При этом все группировки российских войск «в зоне СВО», как утверждают в Минобороны, с 18:00 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня» и «оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

В нанесении ударов ВСУ также обвинил около 23 часов 19 апреля назначенный Россией губернатор Херсонской области Владимир Сальдо (регион только частично оккупирован Россией). По его словам, с 18:00 (то есть с начала действия объявленного Путиным перемирия) были зафиксированы атаки дронов в Алешках, Голой Пристани и Каховке. «При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся», — отмечал Сальдо.

Кроме того, утром 20 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил об ударах по Донецку, в котором прозвучало не менее трех взрывов.

Украина

Владимир Зеленский в ответ на объявленное Путиным перемирие написал, что если Россия действительно «внезапно готова» к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». Кроме того, он предложил, если полная тишина действительно установится, продлить ее еще на 30 дней. «Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия», — добавил Зеленский.

ВСУ, как сообщил украинский источник «Би-би-си», вечером 19 апреля, через несколько минут после начала действия объявленного Путиным пасхального перемирия, получили приказ прекратить огонь по российским позициям и документировать нарушения — а при необходимости открывать ответный огонь (получение такого приказа подтверждает и источник CNN).

В течение последующих часов Зеленский привел три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, свидетельствующие о нарушениях — по состоянию на 22:00, а также на 6:00 и на 12:00 20 апреля. По словам украинского президента, российские войска продолжили обстрелы, применение дронов и ведение боевых действий, а на территории Курской и Белгородской областей «пасхальные заявления Путина» вообще не распространились. Так, только с 18:00 19 апреля до полуночи было зафиксировано 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии, а беспилотники применялись 290 раз, утверждает Зеленский. С полуночи до 12:00 российская армия предприняла уже 26 штурмовых действий, уточнил он позже.

«Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в России нет цели реального движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог», — написал Зеленский.

Мир

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, говорят, что предложение о кратковременном прекращении огня стало для Путина «легкой дипломатической победой» и считают его попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров. «Если это всего лишь на очень короткий период времени, то это не несет никакого риска, но играет ему [Путину] на руку как человеку, искренне желающему мира», — отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Татьяна Становая.

Россия объявила перемирие «в любимой Кремлем модальности секретно подготовленной спецоперации», отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов. Идея этого перемирия не была высказана ни в одном из публичных выступлений Путина, и «должно было стать именно односторонним — выставив Россию наиболее миролюбивой стороной войны», — пишет он.

Баунов считает, что после угроз США выйти из переговорного процесса Путин «явно еще не решил — остаться без Трампа или продолжить попытки использовать его в своих интересах», и перемирие дает ему возможность «отложить решение вопроса, купировать гнев или разочарование Трампа».

В Европе на заявление Путина о пасхальном перемирии отреагировали «с осторожностью», пишет Reuters. «Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение [российской] агрессии и четкие действия для долгосрочного прекращения огня», — сказала представительница Еврокомиссии Анита Хиппер, добавив, что Россия может остановить войну в любой момент, если «действительно захочет».

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Харьков). Я смотрю на перспективы мира оптимистично, потому что просто не имею другого выбора. В этом нет ничего рационального, но я понимаю что сойду с ума без этой наивной надежды. Но есть ощущение, что таких, как я, много — и на многих уровнях. И возможно, это сработает как самосбывающееся ожидание. Идея о мире гуляет в головах, и на нее уже подсели как на наркотик, и как бы кто ни тянул, как бы кто ни упрямился, вряд ли это перестанет быть темой. Просто потому, что все уже жуют эту жвачку, и вкус нравится, никто завтра не скажет «что ж с миром не вышло, воюем еще 3,5 года, ребята». Какой это будет мир, и как долго продлится ? Вот тут наша наивность выглядит плохо — ответить толком нечего […].

Если бы я был смелее, я бы, возможно, был способен на какое-то стоическое отношение к этому: что надо просто воевать и в какой-то день умереть, и пусть так, ведь так будет честно и правильно. Но мне на такое не хватает духа — и уж точно не хватает наглости считать, что кто-то должен это делать за меня. Поэтому я за плохой мир. И если придется идти на уступки, то черт с ним. Нашим властям и дипломатам нужно сейчас сделать все, чтобы этот плохой мир был как можно менее плохим. Но если в результате этого мира нас всех ждет потеря суверенитета, и ФСБ будет ходить по нашим домам, сортировать людей и отвозить на черных машинах в один конец тех, у кого в переписке в телеграме было обнаружено что-то плохое про путина — тогда да… Тогда сторонники войны до последнего правы: все же лучше умереть на этом ужасном фронте, чем в подвалах НКВД. Просто мне не нравится выбор между смертью и смертью, поэтому я продолжаю быть наивным и оптимистичным.

Что касается чувств и эмоций — они вымерли. Я что-то чувствовал раньше: у меня были эмоциональные качели, была депрессия, были страхи и тревоги. Сейчас все приглушено. Сердце стучит, когда слышу рев двигателя дрона, и иногда бывает сложно уснуть после этого, но уже нет такого, чтобы накрыло на месяц.

Жаль людей и жаль годы… Ведь у нас, украинцев, и так много лет забрали. [Долгое время] во власти было все еще много коррупционеров/крепких хозяйственников и любителей совка, но тем не менее, с 2014 года мы наконец определились окончательно, чего хотим — а хотели мы стряхнуть всю эту дрянь. И мы продвигались в этом направлении. Медленно, ползком, два шага вперед — один назад, но мы двигались. […] Мы были как Литва или Польша в 1990-х: в самом начале пути, полный бардак, но была цель и уверенное движение. И это чувствовалось, в экономике, в настроении, в воздухе. […] И тут этот дед начитался затхлой конспирологии с рунетовских форумов нулевых, (наверняка преподнесенных в виде распечаток в красных папочках) и решил на нас напасть. И опять все снова. Опять годы. Вот это реально обидно. Ведь мы только выбрались из ямы. Люди сияли в 2019-м, даже в ковидном 2021-м. Впереди было только хорошее. Я помню запах воздуха в Харькове. Он пах праздностью и свободой. Люди танцевали на улицах и были полны планов и надежд.

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