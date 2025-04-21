Зеленский: Россия нарушила пасхальное перемирие 2935 раз. Минобороны РФ: зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев зафиксировал 2935 нарушений пасхального перемирия со стороны России. Об этом он написал в своем телеграм-канале со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки — 2935», — утверждает Зеленский.

По словам президента Украины, за сутки произошло 96 штурмовых действий со стороны России, 1882 обстрела украинских позиций, в том числе 812 — из тяжелого вооружения. Кроме того, более 950 раз применялись российские FPV-дроны, утверждает Зеленский.

Он добавил, что Москва не ответила на предложение полного прекращения огня на 30 дней после Пасхи или на предложение «продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами». Зеленский утверждает, что характер украинских действий в дальнейшем «будет оставаться зеркальным»: «На тишину будем отвечать тишиной, для защиты от российских ударов будут наши удары».

Минобороны России заявило, что за время пасхального перемирия зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

По версии ведомства, ВСУ предприняли шесть попыток атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в самопровозглашенной ДНР, а также в районе Олешня Курской области. Кроме того, украинские войска применили 90 беспилотников, из которых восемь — «вне зоны ».

Российское военной ведомство утверждает, что в период пасхального перемирия ВСУ совершили 1404 обстрела из из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использование дронов по позициям российских войск.

В заявлении Минобороны говорится, что российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях». При этом в ведомстве добавили, что армия Украины снизила интенсивность боевых действий в период пасхального перемирия в дневное время.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — заявили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в субботу, 19 апреля, во время встречи с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. Путин заявил, что распорядился остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский в ответ на это сообщил, что если Россия действительно готова к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально и предложил, если полная тишина действительно установится, продлить ее еще на 30 дней. Вскоре Москва и Киев обвинили друг друга в несоблюдении пасхального перемирия.

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