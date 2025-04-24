Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»

Украинские спасатели на месте российского ракетного удара в Киеве, 24 апреля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками. Больше всего разрушений в Святошинском районе, где удар пришелся по жилому дому. Также обломки беспилотников, как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, упали в Голосеевском, Подольском и Шевченковском районах столицы.

Полицейские эвакуируют жителей дома, поврежденного российским ударом Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA Раненый в результате российского удара житель Киева, 24 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Погибли, по предварительным данным, восемь человек. Вначале сообщалось о 10 погибших, позже власти уточнили информацию. Еще 77 человек обратились за помощью к медикам, 31 пострадавший госпитализирован, уточнил Кличко. В числе пострадавших, по его словам, пятеро детей. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается, спасатели разбирают завалы дома в Святошинском районе. По данным Кличко, в результате атаки в Киеве повреждено 12 зданий. Жительница Киева Людмила рассказала «Суспiльне», что в числе погибших — ее 84-летняя мать. По словам Людмилы, она была «старенькая, но крепенькая», и «умирать не собиралась».

Владимир Зеленский отменил часть программы своего визита в ЮАР и заявил, что после встречи с президентом республики Сирилом Рамафосой немедленно вернется в Украину. «Сорок четыре дня как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение США. Сорок четыре дня как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это», — написал Зеленский.

Украинские спасатели на месте российского ракетного удара в Киеве, 24 апреля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

В течение ночи над Украиной было сбито не менее 70 ракет, заявили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска в ходе атаки применили 37 крылатых ракет Х-101, 11 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, 12 крылатых ракет «Калибр», шесть крылатых ракет «Искандер-К» и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также 145 ударных дронов.

Удар по Киеву стал самой крупной атакой по числу погибших с июля 2024 года, отмечает издание «Агентство». 8 июля российская ракета попала в детскую больницу «Охматдет». Всего в Киеве, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, 8 июля погибли 33 человека, позже в больнице умер еще один пострадавший ребенок.