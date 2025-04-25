Лавров: Россия готова заключить сделку с США по Украине, «но отдельные элементы нужно доработать»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу CBS, что некоторые пункты соглашения по урегулированию конфликта в Украине требуют доработки.

«Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президента [США] говорится о сделке, и мы готовы заключить сделку, но есть еще некоторые отдельные моменты, элементы этой сделки, которые необходимо доработать, и мы заняты именно этим процессом», — сказал Лавров в интервью, выдержки из которого опубликовали 24 апреля.

Глава МИД РФ добавил, что, по его мнению, стороны «движутся в правильном направлении», потому что президент США Дональд Трамп — «единственный мировой лидер, который признал необходимость устранить коренные причины этой ситуации».

Полная версия интервью Лаврова выйдет в эфир CBS в воскресенье, 27 апреля.

Мирный план Дональда Трампа, по информации СМИ, содержит предложение о признании Крыма российским. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает оккупацию Крыма. После заявления Зеленского госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать 23 апреля в Лондон, где намечались переговоры между делегациями Украины, США и стран Европы, посвященные завершению российско-украинской войны. В итоге в переговорах участвовали не министры иностранных дел, а чиновники рангом ниже.

Дональд Трамп заявил 23 апреля, что, по его мнению, США договорились с Россией, но «нужно договариваться» с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это оказалось сложнее, но это нормально… Я думаю, у нас есть договоренность с обоими», — сказал Трамп.

По данным американских СМИ, в пятницу, 25 апреля в Москву прибудет специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который участвует в переговорах с Россией о завершении российско-украинской войны. Начиная с февраля, Уиткофф трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также

«Последнее предложение» Трампа о мире — что оно означает для Украины и России? Главные условия: США признают аннексию Крыма, Украина не вступает в НАТО, Запорожскую АЭС отдают американцам

Читайте также

«Последнее предложение» Трампа о мире — что оно означает для Украины и России? Главные условия: США признают аннексию Крыма, Украина не вступает в НАТО, Запорожскую АЭС отдают американцам