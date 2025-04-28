Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ

Пограничный пункт Ваалимаа на границе России и Финляндии Steffen Trumpf / picture alliance / Getty Images

Российские власти в последние несколько лет расширили воинские части на границе с Финляндией и Норвегией, сообщила 28 апреля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки, которые предоставила американская компания Planet, занимающаяся коммерческой спутниковой съемкой.

Газета опубликовала спутниковые снимки двух воинских частей — в Каменке в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией и в поселке Спутник в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией. В части в Каменке, судя по снимкам, появились новые жилые помещения для военных, сообщили в финской исследовательской организации . В части в Спутнике расширили хранилища для военной техники, пишет издание.

Как сообщает The Wall Street Journal, Россия собирается построить новые казармы и полигоны, модернизировать арсеналы и железнодорожные пути в районе Петрозаводска в Карелии, где планируют создать новый армейский штаб для управления десятками тысяч военных. OSINT-аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщил, что Россия строит склады и жилье для военных.

Новые железнодорожные пути прокладывают вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Петербурга до границы с Эстонией. Существующие железнодорожные линии расширяются. «На российско-финской границе есть десяток пунктов, где можно пересечь границу механизированными войсками. Если вы видите, что они строят новые железнодорожные станции или ремонтируют старые, стоит обратить на это внимание», — сказал в беседе с WSJ профессор Национального университета обороны в Хельсинки, эксперт по российским вооруженным силам Юха Куккола.

Президент РФ Владимир Путин в 2024 году распорядился увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек (для сравнения: до полномасштабного вторжения в Украину численность войск составляла примерно один миллион человек). Многие новые солдаты, которые сейчас служат в Украине, должны стать основой российской армии, готовящейся к противостоянию с НАТО, заявили западные военные и разведчики. Большая часть новых военных, как отмечает издание, будет переброшена в Ленинградский военный округ, который граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией. По информации западных военных и разведчиков, небольшие бригады вырастут почти втрое и превратятся в дивизии численностью 10 тысяч человек.

Военные эксперты в России характеризуют активность вдоль финской границы как часть подготовки Кремля к потенциальному конфликту с НАТО, отмечает издание. «Когда войска вернутся [из Украины], они будут смотреть через границу [c Финляндией] на страну, которую считают противником. Логика последнего десятилетия показывает, что мы ожидаем конфликта с НАТО», — сказал изданию провластный российский военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Неназванный сотрудник европейской разведки заявил WSJ, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, вторгшись в небольшую страну, входящую в альянс, например в Эстонию, где живет много русских. Старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман заявил, что, по его мнению, Россия «довольно скоро» может провести «ограниченную операцию против стран Балтии». По его словам, официальные лица в странах Балтии «рассматривают сроки в два-три года после [окончания российско-украинской] войны». «Если же речь идет о крупномасштабной войне, предположительно с НАТО, то сроки могут составить от семи до десяти лет, в зависимости от сценария», — заявил Кофман.

Датская разведка в феврале выпустила доклад, в котором предупредила, что Россия может начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если посчитает, что НАТО ослаблено и разобщено, или же решит, что США не будут помогать Европе. Западные военные чиновники сказали WSJ, что прекращение огня в Украине позволит российским военным подготовиться еще быстрее.

Как отмечает The Wall Street Journal, в этом году Россия увеличила военные расходы более чем до 6% ВВП с 3,6% до начала войны (для сравнения: США в 2024 году потратили на вооружение 3,4% ВВП, а страны ЕС — в среднем 2,1%).

В последние годы Россия увеличила производство боевых танков Т-90М: если в 2021-м, по оценке западной разведки, Россия производила около 40 машин в год, то сейчас — почти 300. Высокопоставленный финский военный чиновник подчеркнул, что новые танки почти не отправляют на линию фронта в Украине — их оставляют на российской территории. Ожидается, что в 2025 году Россия увеличит производство артиллерийских орудий и боеприпасов примерно на 20%. Большую часть новых вооружений получат подразделения, которые будут размещены вдоль границы с НАТО. В Украину сейчас отправляют старое и отремонтированное оружие советских времен, указывает издание.

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в апреле, выступая в сенате США, что Вооруженные силы РФ «восстанавливаются и растут быстрее, чем предполагало большинство аналитиков». «Фактически российская армия, которая приняла на себя основную тяжесть боевых действий, сегодня больше, чем в начале войны», — заявил он.

В последние месяцы выросло число россиян, подписывающих контракт с Минобороны РФ. По оценке США, каждый месяц контракт подписывают около 30 тысяч человек по сравнению с 25 тысячами в месяц летом 2024 года. Некоторые сотрудники восточноевропейских спецслужб утверждают, что контракты ежемесячно подписывают 40 тысяч россиян.

По оценкам европейских разведслужб, увеличение численности армии позволило ВС РФ провести ротацию войск в Украине, а также создать новые подразделения, которые прошли обучение и сейчас размещены в России.

Читайте также

«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

Читайте также

«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal