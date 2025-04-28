КНДР подтвердила, что ее войска участвуют в войне против Украины

Власти Северной Кореи впервые подтвердили отправку военнослужащих для участия в войне с Украиной на стороне России. В сообщении, распространенном северокорейским госагентством ЦТАК, говорится, что отправка войск в РФ была проведена по приказу Ким Чен Ына в рамках договора о взаимной обороне.

Войска Северной Кореи принимали участие в операции по освобождению Курской области, которая «была завершена победоносно», цитирует сообщение ЦТАК южнокорейское агентство «Ренхап».

В сообщении ЦТАК подчеркивается, что это Ким Чен Ын «принял решение об отправке войск в Россию и уведомил о нем власти РФ».

Лидер КНДР, говорится в сообщении, назвал отправленных в РФ военных «героями», выполнявшими «священную миссию».

Северокорейские военные, подчеркнули власти КНДР, «продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование».

Ранее власти КНДР не признавали, что северокорейские войска воюют на стороне России. Власти РФ также несколько месяцев официально об этом не заявляли, но в середине апреля суд в Благовещенске запретил публикации в телеграм-каналах о попавших в плен военных КНДР как «информацию о данных личного состава Вооруженных сил Российской Федерации». 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов, объявляя о завершении операции по освобождению Курской области, поблагодарил солдат из КНДР, отметив, что они действовали «плечом к плечу» с российскими военными.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и Северная Корея подписали в июне 2024 года. Среди прочего этот договор подразумевает создание военного союза двух стран.

В Россию, по данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре прибыли от 10 до 12 тысяч северокорейских военных. Их привлекли к участию в войне с Украиной на стороне России. Подразделения КНДР задействовали в боях в Курской области.

В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея потеряла около четырех тысяч солдат убитыми и ранеными. Такие же оценки по северокорейским потерям сейчас представил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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