Суд запретил 16 сообщений в телеграме о солдатах из КНДР из-за содержащихся в них «данных личного состава ВС РФ». До сих пор Россия не признавала участие корейцев в войне

Благовещенский городской суд запретил в России посты в 16-телеграм-каналах, в которых говорилось о попавших в украинский плен солдатах из КНДР, воевавших в рядах российских войск. Об этом пишет «Верстка».

Заявление с требованием запретить публикации подала военная прокуратура. Она объясняла это тем, что в постах размещена «информация об именах, анкетных (персональных) данных личного состава Вооруженных сил Российской Федерации».

Под запрет попали посты в нескольких украинских каналах, где говорилось, что пленные — солдаты КНДР, а также в российских, которые называли пленных «тувинцами».

Решение суда на основании запроса прокуратуры о разглашении «данных личного состава» фактически можно считать первым официальным признанием того, что военные из КНДР воюют на стороне России. Ранее власти РФ официально не признавали участие северокорейских солдат в боях — но и не отрицали.

О том, что двое северокорейских военнослужащих взяты в плен, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в начале января. Вскоре украинские власти опубликовали их документы, а также показали кадры их допросов.

По информации южнокорейской разведки, несколько тысяч военных из КНДР находятся в России с октября. Они принимали участие в боях в Курской области. По состоянию на конец января, южнокорейская разведка оценивала количество погибших бойцов из КНДР в 300 человек, количество раненых — в 2700.

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