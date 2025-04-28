«Мы всегда будем чтить корейских героев». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в битве за Курскую область

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии и лидера КНДР Ким Чен Ына за участие северокорейских военных в российско-украинской войне на стороне России.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля 28 апреля, Путин сообщил, что войска Северной Кореи принимали активное участие в «разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область». По словам президента РФ, военные КНДР действовали «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР».

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — заявил Путин.

Президент РФ отметил «высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских воинов». «Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — сказал Путин.

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину, что российские военные разгромили военных ВСУ в Курской области. Герасимов отдельно поблагодарил за участие в боях военных Северной Кореи. В КНДР подтвердили, что ее войска участвуют в российско-украинской войне на стороне России.

Российские военные и Z-блогеры сообщили, что украинские солдаты остаются на территории Курской области. Об этом же 27 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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