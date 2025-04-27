Война Тысяча сто пятьдесят девятый день. Российские морпехи и Z-блогеры сообщили, что украинские военные остались в Курской области. Накануне Путин заявил, что в регионе «полностью разгромили» ВСУ

Сгоревшая бронемашина в Суджанском районе Курской области. 24 марта 2025 года Егор Алиев / ТАСС / Profimedia

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Россия

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил 26 апреля президенту Владимиру Путину, что российские военные «завершили разгром» формирований Вооруженных сил Украины в Курской области России. Путин в ответ поздравил Герасимова с «полным разгромом противника в курском приграничье», следует из сообщения на сайте Кремля. В Генштабе ВСУ при этом утверждали, что украинские подразделения «продолжают удерживать определенные позиции». О том, что подразделения ВСУ остаются на территории Курской области, заявили и российские Z-каналы, сообщает «Агентство».

Российский военный блогер Юрий Котенок утверждает, что украинские военные присутствуют в хуторе Отруба в Глушковском районе на реке Сейм и контролируют территории, прилегающие к населенному пункту. Котенок заявил, что «остаются небольшие очаги сопротивления ВСУ в районе Олешни». О боях возле Олешни также сообщил канал «Архангел спецназа».

Военный блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, утверждает, что «очаги сопротивления» ВСУ сохраняются в селе Горналь, об освобождении которого заявил Герасимов. Телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, пишет, что украинские военные сохранили присутствие «в нескольких и оврагах вдоль границы». «Рыбарь» описал эти места как «труднодоступные и труднопроходимые».

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил вечером 26 апреля, что украинские военные сохраняют контроль над позициями вокруг сел Горналь и Олешня. Судя по карте DeepState, также под контролем ВСУ находится хутор Отруба в Глушковском районе. Всего ВСУ, согласно карте проекта, удерживают в Курской области территорию общей площадью 29 квадратных километров.

Информацию Z-блогеров и DeepState косвенно подтвердил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным «Гроза», который представил доклад Владимиру Путину. Выдержки из беседы Путина и российского военного показали в эфире Первого канала 27 апреля, сообщает РБК. Комбриг заявил, что в Курской области остались «разрозненные группы и одиночные военнослужащие» ВСУ.

По словам российского военного, солдаты ВС РФ закрепились на улицах села Горналь, которое, как утверждал Валерий Герасимов, перешло под контроль российской армии. «Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — заявил комбриг в разговоре с Путиным.

Война глазами читателей «Медузы»

Сара (Уфа). На себя уже плевать, а за детей [за три года войны] стало страшнее в тысячу раз. За сына, который вырастет и его могут отправить на какую-нибудь войну. За дочь, которая может стать жертвой вернувшегося помилованного насильника или убийцы. Я все думаю, как много будет в окружении моих детей тех, кто рос в семьях вернувшихся с войны. Людей, которые сами будут искалеченные и детей своих будут делать такими же…

Нет больше чувства безопасности. Ее и раньше в этой стране (России) особо не было, а теперь и подавно. От новостей о новых обстрелах Украины, о погибших там детях хочется рвать на себе волосы, выть, кричать и проклинать всех, кто эту войну начал. Чувство бессилия, страха сжирает изнутри. Я не вижу будущего для этой страны. Осталась только одна мечта — чтобы дети выросли и уехали туда, где хоть немного безопасней, где их жизнь будут ценить, где они смогут быть свободными, говорить что думают. А свою жизнь я считаю конченной. В этой стране я живой мертвец. Без надежд и без будущего.

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