Президент Украины Владимир Зеленский предложил немедленное прекращение огня в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о режиме перемирия на День Победы.

Предложение Путина Зеленский назвал «очередной попыткой манипуляций», выразив недоумение тем, зачем для прекращения огня ждать еще полторы недели, чтобы потом «обеспечить Путину тишину на время парада».

Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии.

Ранее 28 апреля Кремль анонсировал одностороннее прекращение огня в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Режим прекращения огня со стороны РФ будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

В Вашингтоне к предложению Путина отнеслись скептически. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп «стремится к постоянному прекращению огня», а не к временным перемириям.