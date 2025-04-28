Белый дом: Трамп все больше «разочаровывается» в Путине и Зеленском. Он хочет постоянного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп «все больше разочаровывается» в лидерах России и Украины, поскольку хочет, чтобы они договорились о постоянном перемирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 апреля.

«Он [Трамп] все больше разочаровывается в лидерах обеих стран и хочет постоянного прекращения огня. Как я понимаю, сегодня утром Путин предложил временное прекращение огня. Президент [США] четко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня — в первую очередь, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие», — сказала Ливитт.

Представитель Белого дома добавила, что Трамп «остается оптимистом» относительно возможности заключить соглашение, но также «сохраняет реалистичный подход: обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации».

Кремль 28 апреля объявил, что Россия «из гуманитарных соображений» объявляет перемирие в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Перемирие будет действовать с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая.

Россия призвала Украину «последовать этому примеру» и тоже остановить все боевые действия. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что если Москва действительно хочет заключения мира, то ей следовало бы прекратить огонь прямо сейчас, а не привязывать это к символическим датам.

Владимир Путин уже объявлял перемирие в одностороннем порядке — оно действовало на Пасху, с 19 до 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предлагал продлить режим прекращения огня еще на 30 дней, если Россия действительно готова к формату полной и безусловной тишины.

После объявления пасхального перемирия Москва и Киев обвинили друг друга в неоднократном несоблюдении режима прекращения огня.