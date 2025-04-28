Путин объявил перемирие на День Победы 9 мая

Российские войска остановят все боевые действия с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом объявил Кремль.

«По решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в заявлении, распространенном администрацией президента РФ.

Кремль считает, что Украина «должна последовать этому примеру». Однако, отмечается в сообщении, в случае нарушения перемирия украинской стороной ВС РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Ранее Владимир Путин объявлял так называемое пасхальное перемирие, которое действовало с 19 до 21 апреля. Владимир Зеленский в ответ предлагал продлить режим прекращения огня еще на 30 дней, если Россия действительно готова к формату полной и безусловной тишины. Вскоре Москва и Киев обвинили друг друга в неоднократном несоблюдении пасхального перемирия.

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