Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что если Россия действительно хочет заключения мира, то ей следовало бы прекратить огонь прямо сейчас, а не привязывать это к символическим датам.

Так глава украинского МИДа прокомментировал заявление Кремля об одностороннем объявлении перемирии в честь 80-летней годовщины Дня Победы 9 мая.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 суток — чтобы это было реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это — как минимум на 30 суток», — написал Сибига в своих соцсетях.

28 апреля Кремль объявил, что Россия «из гуманитарных соображений» объявляет перемирие в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Перемирие будет действовать с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. Кремль призвал Украину «последовать этому примеру» и тоже остановить все боевые действия.

Ранее Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, которое действовало с 19 до 21 апреля. Владимир Зеленский в ответ предлагал продлить режим прекращения огня еще на 30 дней, если Россия действительно готова к формату полной и безусловной тишины. Вскоре Москва и Киев обвинили друг друга в неоднократном несоблюдении пасхального перемирия.