Война Тысяча сто шестьдесят восьмой день. Россия не пойдет на уступки из-за снижения цен на нефть. В странах Запада опасаются новой мировой войны в ближайшие годы

Пожар в частном доме, вызванный артиллерийским обстрелом со стороны ВС РФ. Дружковка, Донецкая область, 3 мая 2025 года Irda Dau / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. После 24 февраля 2022 года российская пропаганда напрямую связала Великую Отечественную с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает сложные чувства. Пожалуйста, поделитесь ими. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Москва отвергает слова Трампа о том, что будет более сговорчивой из-за падения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что на фоне падения цен на нефть и уменьшения доходов российского бюджета Москва займет более гибкую позицию в переговорах о прекращении войны.

«Я думаю, что Россия с нынешними ценами на нефть, которые упали… Мы сейчас в хорошей позиции для урегулирования, они хотят урегулирования», — заявил президент США журналистам.

Трамп отметил, что Украина тоже хочет завершения войны, и выразил надежду, что «это произойдет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге фактически отверг возможность смягчения позиции РФ, заявив, что «национальные интересы России» остаются неизменными независимо от цен.

«Безусловно, международные цены на нефть — очень важный фактор и для бюджетообразования в нашей стране, он сохраняет свою актуальность. Но в любом случае национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия продолжает работу со странами ОПЕК для поддержания оптимального — не слишком низкого и не слишком высокого — уровня цен на нефть на мировом рынке.

Цены на нефть снижаются из-за решения резко нарастить ее добычу. В марте было объявлено об увеличении (первом за три года) добычи на 138 тысяч баррелей в сутки, а 3 мая — еще на 411 тысяч, что оказалось в три раза больше первоначального плана. Как писал Bloomberg, за сменой стратегии стоит Саудовская Аравия, которую не устраивает несоблюдение квот со стороны других участников ОПЕК+ и которая стремится улучшить отношения с Трампом.

С начала апреля цены на нефть упали более чем на 20%.

Из-за падения цен российский Минфин уже пересмотрел доходы бюджета — по новым оценкам, страна недополучит 1,8 триллиона рублей до конца года, и дефицит бюджета из-за этого вырастет до 1,7% ВВП.

Мир

Половина жителей крупнейших стран Европы опасаются начала третьей мировой войны

Примерно половина жителей крупнейших европейских стран и США полагают, что новая мировая война вероятна в течение следующих пяти-десяти лет. Таковы результаты опроса исследовательского центра YouGov, приуроченного к 80-летию завершения Второй мировой войны, о которых рассказывает The Guardian.

Во Франции третью мировую войну считают вероятной 55% жителей (13% — «очень вероятной», 42% — «вполне вероятной»), в Великобритании — 41% (8% и 33% соответственно), в Германии — 41% (9% и 32%). В США 14% считают, что третья мировая в течение пяти-десяти лет «очень вероятна», еще 31% — что она «вполне вероятна».

Наиболее вероятной причиной начала новой мировой войны жители стран Запада называют действия России. В Западной Европе в зависимости от страны так считают от 72% до 82% респондентов, в США — 69%. Вторым по популярности ответом о возможных причинах войны стал исламский терроризм.

Подавляющее число европейцев и американцев считают, что события Второй мировой войны «актуальны для современного мира»: такой точки зрения придерживаются 87% испанцев, 84% британцев, 79% французов и 72% немцев.

Большинство жителей стран, участвовавших в опросе, считают, что для сохранения мира после окончания Второй мировой больше всех сделало НАТО — так ответили, в зависимости от страны, от 52% до 66%. От 44% до 60% считают, что большой вклад внесла Организация объединенных наций.

Война глазами читателей «Медузы»

Юрий (Будва, Черногория). Я принадлежу к последнему поколению, у которого воевали даже не деды, а отцы. Мой отец воевал. Дед, естественно, тоже воевал. И бабушка. Нас с детства учили ненавидеть фашизм, нацизм и тоталитаризм, как их производные. В том числе гитлеризм, сталинизм, а теперь и путинизм. Мы отмечали этот день как надежду на грядущее избавление от тирании. Как в прошлом, так и в настоящем.

Я доктор политических наук. Естественно, политология — наука не точная. Но по ряду позиций у нее есть совершенно конкретные и однозначные определения. Есть такое определение и у фашизма. Оно до последней буквы и последней запятой совпадает с тем, что представляет собой современная Россия. Это страшно и печально, но это так. Так называемый «праздник Победы» сегодня в России является праздником победившего и торжествующего фашизма.

Это мое личное мнение, но я полагаю, что [чтобы наполнить День Победы новым смыслом] было бы целесообразно вернуться к ситуации 1965 года. То есть отменить общенациональный выходной, парады и пышные торжества, сменить дату. Пусть останется восьмое мая как день окончания военных действий в Европе. И пусть в каждой семье его отмечают (или не отмечают) как сочтут нужным, без пафоса, лозунгов и государственного принуждения.

Поделитесь вашим мнением о Дне Победы

В последние годы многие люди пытаются сохранить 9 Мая как день семейной памяти — в противовес официальному празднованию Дня Победы, который в современной России превратился в главный государственный праздник. После 24 февраля 2022 года пропаганда напрямую связала Великую Отечественную с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает еще более сложные чувства. Как изменились ваши представления об этом празднике? Что о 9 Мая — и о том, какую роль во Второй мировой войне сыграл Советский Союз, — думают ваши близкие? Удалось ли вам сохранить какие-то семейные традиции, связанные с этим праздником? И считаете ли вы, что когда-то в обозримом будущем его удастся наполнить новым смыслом?

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