Война Тысяча сто шестьдесят седьмой день. Попытка прорыва ВСУ в Курской области. В Москве из-за парада отключают интернет

Российские военные на репетиции парада в Москве. 3 мая 2025 года Yulia Morozova / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Попытка нового прорыва ВСУ в Курской области

Российские провоенные телеграм-каналы пишут о новой попытке прорыва ВСУ в районе поселка Теткино в Курской области, расположенного в непосредственной близости от границы. Наступление, по их данным, началось сегодня ночью.

Масштаб боевых действий пока неясен. Shot пишет, что в нем принимают участие до 250 военнослужащих ВСУ и более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы. По утверждению российских провоенных телеграм-каналов, атака не удалась. «Рыбарь» пишет, что «в результате ожесточенного боя» украинские военные отошли на исходные позиции. Mash также сообщает, что «продвижения на территории РФ» у украинских подразделений нет.

«Военкор» Семен Пегов сообщает, что помимо попыток прорыва у Теткино, ВСУ начали атаку на российские позиции у села Новый Путь, которое находится в 20 километрах вдоль границы к востоку.

Официально ни ВСУ, ни Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Утром главком ВСУ Александр Сырский в фейсбуке написал, что операция в Курской области «достигла большинства поставленных целей». По его словам, она позволила не допустить наступления войск РФ в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная ВСУ в приграничных районах, «остается актуальной и сейчас», заявил он. В своем посте Сырский назвал операцию «продолжающейся».

В Москве могут ограничить доступ в интернет — из-за парада. Накануне власти потребовали не запускать фейерверки

Российские власти предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет «в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий». Соответствующие смс от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) получили жители Московского региона.

Утром 5 мая жители Москвы начали жаловаться на сбои в работе мобильной связи и интернета. «Билайн» и «Мегафон» подтвердили наличие проблем, подчеркнув, что это происходит по не зависящим от самих операторов причинам.

Жалобы на сбои в работе мобильного интернета совпали по времени с проведением репетиции воздушной части парада Победы.

Накануне полиция Москвы потребовала от жителей в преддверии 9 мая воздержаться от запуска фейерверков из-за неких «участившихся случаев провокаций» с их использованием и пригрозила нарушителям административной и уголовной ответственностью.

Парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоится утром 9 мая. На нем ожидается присутствие лидеров около двух десятков стран. Наиболее высокопоставленными гостями будут председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.

Кремль в конце апреля объявил, что российские военные прекратят огонь с 8 по 10 мая включительно, и призвал Украину присоединиться к инициативе. В Киеве фактически ее отвергли; президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Владимира Путина интересует лишь «обеспечение тишины на время парада». После этого в Киеве неоднократно заявляли, что проведение парада может быть «небезопасным».

Украинские власти за последние несколько дней неоднократно напоминали, что готовы на безусловное 30-дневное перемирие. В Кремле от этой инициативы отказываются, выдвигая ряд дополнительных условий. Планирует ли до сих пор Россия со своей стороны прекратить огонь с 8 по 10 мая (первоначально Кремль утверждал, что это произойдет в любом случае, даже без согласия Украины), пока неясно.

Война глазами читателей «Медузы»

Дима (Осло). Мы выросли на добрых сказках и историях, где добро всегда побеждает зло, а правда всегда становится явью, как чудовищна ни была бы ложь. Наше поколение заканчивало университеты и радовалось тому, что мир открыт и можно жить, работать и сотрудничать, не зная границ. Первое время после начала [войны] казалось, что «вот сейчас люди выйдут, протест, и все закончится». Потом была вера в мир, Европу, США — казалось, ну не может быть, чтобы зло победило, сила ведь в правде. И вот, спустя три года… Родственники в России злобно подхихикивают: «Смотрите, получили свое? Еще чуть-чуть, и Россия своего добьется. А украинцы продались с потрохами США вместо того, чтобы быть со своими». Вера в то, что зло будет наказано, отсутствует. Все решает бабло и сила, и как бы ни хотелось верить во что-то другое — реальность такова. Пора взрослеть. Пора принимать реальность. Пора понять, что нас — тех, кто русский, но не хочет быть частью имперско-захватнической России — мало, и нас больше никто не услышит. Когда отнимают веру — это самое страшное.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто шестьдесят шестой день. Визит лидеров Словакии и Сербии в Москву на парад Победы под вопросом. У обоих обнаружились проблемы со здоровьем

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто шестьдесят шестой день. Визит лидеров Словакии и Сербии в Москву на парад Победы под вопросом. У обоих обнаружились проблемы со здоровьем

«Медуза»