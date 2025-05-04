Война Тысяча сто шестьдесят шестой день. Визит лидеров Словакии и Сербии в Москву на парад Победы под вопросом. У обоих обнаружились проблемы со здоровьем

Медицинские работники оказывают помощь женщине, пострадавшей в результате атаки российских дронов. Харьков, 3 мая 2025 года Viktoriia Yakymenko / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

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Россия

Лидеры Сербии и Словакии отменяют мероприятия по состоянию здоровья. Приедут ли они на парад в Москве?

Менее чем за неделю до проведения парада Победы на Красной площади остается неясным состав его высокопоставленных гостей, в первую очередь — премьера Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича.

Не считая Александра Лукашенко, Вучич и Фицо являются единственными лидерами стран Европы, которые обещали посетить парад. Против их поездки в Москву резко выступает Евросоюз. В Брюсселе неоднократно заявляли, что это «не соответствует ценностям ЕС», а Сербии, которая, в отличие от Словакии, является лишь кандидатом на вступление в Евросоюз, прямо грозили, что потенциальная поездка Вучича негативно скажется на перспективах присоединения страны к сообществу.

Вчера сербские СМИ сообщили, что Вучич «внезапно» заболел во время визита в США, начавшегося 30 апреля. Ему пришлось прервать поездку и отменить несколько запланированных встреч. По возвращении в Сербию президента госпитализировали, однако выписали уже через несколько часов. Позже врачи сообщили, что самочувствие Вучича ухудшилось из-за резкого повышения давления и что его состояние стабильное и удовлетворительное, но он не сможет работать на протяжении нескольких дней.

На фоне болезни Вучич не делал никаких публичных заявлений о том, отменит он свой визит в Москву или нет. Вчера вечером первый вице-премьер Сербии Синиша Мали лишь публично выразил мнение, что президент «сдержит слово» и приедет на парад Победы. Также Мали сказал, что «в ближайшие день, два, три, когда он восстановится», Вучич выступит с заявлением по этому поводу.

Роберт Фицо, в свою очередь, в последние дни также отменял свое участие в нескольких мероприятиях, сообщало вчера словацкое телевидение. В частности, он отказался от участия в праздновании Дня труда 1 мая и не поехал на встречу с рабочими в город Нитра на западе Словакии.

Фицо не объяснял, почему отменил эти мероприятия, однако словацкие СМИ предполагают, что это может быть связано с состоянием его здоровья. В апреле премьер тоже менял свой график; также он заявлял, что до сих пор испытывает «неудобства» из-за покушения, пережитого год назад.

Сегодня, однако, Фицо прямо подтвердил, что намерен приехать в Москву, а также заявил, что не намерен обсуждать информацию о состоянии своего здоровья. Помимо этого, он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его слова о «небезопасности» присутствия на параде.

Война глазами читателей «Медузы»

Николай. Что я чувствую? Во-первых, ненависть к стране-агрессору и ее кровожадному лидеру. Во-вторых, глубокое разочарование в неспособности демократического мира активно противостоять агрессору. Ведь, по сути, это война деспотизма с цивилизованным мироустройством. Сейчас едва ли есть перспектива быстрого завершения войны. Спасение путинского режима — в продолжении начатой им бойни.

[Что война значит] лично для меня? Представьте человека, который в 73 года (в начале войны) остался без ничего: без своего жилья, без всего, что было в жилье, без устоявшихся жизненных связей… даже если война закончится через год-два, мне некуда возвращаться. И здесь, в Европе, кому нужен 76-летний украинец? Предлагал свои знания в военном деле, как бывший , мне отказали из-за возраста. Отношение к РФ? Это государство-террорист. К Украине? Это моя любовь и сострадание. К миру? Отвечу двустишием: «на раздорожье идей и мыслей все страны толпой растерянной вышли».

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