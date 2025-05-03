Президент Сербии досрочно прервал визит в США из-за болезни. Его госпитализировали

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, сообщила сербская государственная телерадиокомпания РТС 3 мая.

РТС описывает болезнь Вучича как «внезапную», но не уточняет, о чем идет речь. После консультаций с врачами Вучич вернулся в Сербию, отказавшись от участия в нескольких встречах, ради которых приезжал в США.

После того, как Вучич вернулся в Белград, его госпитализировали в Военно-медицинскую академию.

Во время визита в США, начавшегося 30 апреля, как сообщила газета Blic, Вучич встретился с конгрессменом Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими бизнесменами, живущими в Соединенных Штатах. По информации издания, он также собирался встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии.

Ожидалось, что Александр Вучич 9 мая посетит Москву, где примет участие в военном параде, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

55-летний Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года.

Читайте также

Сербия всегда считалась опорой и поддержкой России. Тогда почему она так старается подружиться с США? Стоп — или все же с Китаем? Разбираемся с политологом Вуком Вуксановичем из Лондонской школы экономики

Читайте также

Сербия всегда считалась опорой и поддержкой России. Тогда почему она так старается подружиться с США? Стоп — или все же с Китаем? Разбираемся с политологом Вуком Вуксановичем из Лондонской школы экономики