Война Тысяча сто шестьдесят пятый день. Зеленский отверг идею России установить перемирие на 9 мая. И рекомендовал «друзьям Путина» не ездить на парад в Москву

Российские военные на репетиции военного парада в Москве, 29 апреля 2025 года Maxim Shipenkov / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского президента установить перемирие на период с 8 по 11 мая в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Зеленского, инициатива Владимира Путина — это «больше театральная постановка», чем серьезное предложение.

«Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам Зеленского, если Россия действительно готова говорить о реальном прекращении огня, «тогда мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня». «Просто вопрос в том, что они убивают вас до седьмого, потом седьмого делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11-го числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в Киеве готовы приступить к прекращению огня с любой даты. «Если ему нужна дата 7 [мая] — нам все равно. С седьмого — 30 дней», — сказал Зеленский. Он добавил, что полной тишины без качественного мониторинга достичь невозможно.

Президент Украины сообщил, что некоторые страны, чьи представители собираются посетить Москву 9 мая, просят Киев, «чтобы в этот момент было безопасно». «Я считаю… что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: „Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение“», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас.

читайте также

«Если есть воля, давайте остановим огонь на месяц. Мы готовы» Зеленский отверг идею Путина о перемирии на 9 мая. Краткий пересказ

читайте также

«Если есть воля, давайте остановим огонь на месяц. Мы готовы» Зеленский отверг идею Путина о перемирии на 9 мая. Краткий пересказ

Среди представителей России одним из первых на заявление Зеленского отреагировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В оскорбительных выражениях Медведев заявил, что в России никто не ищет гарантий безопасности со стороны Украины. «Просто словесная провокация. Не более того», — написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, в Украине «понимают, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель перемирий, которые предлагает Россия, — проверить готовность Киева к поиску путей устойчивого мира, пишет ТАСС. Он добавил, что «заявления Киева по перемирию демонстрируют, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима». Теперь, по словам представителя Кремля, Россия будет ждать от Киева недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

Ранее представители Украины, комментируя идею Путина установить перемирие в связи с 9 мая, предлагали немедленно прекратить боевые действия. «Мы ценим жизни людей, а не парады, — заявил Зеленский 28 апреля. — Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии».

На этом фоне президент Украины также заявил, что в Кремле «правильно переживают» из-за того, насколько спокойно пройдет в Москве парад 9 мая. «Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну», — заявил Зеленский 29 апреля. В Кремле в ответ на это сообщили, что «парад будет».

Военный парад в Москве 9 мая, как ожидается, посетят главы 19 иностранных государств, в том числе Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

Война глазами читателей «Медузы»

Олег (ранее Россия и Украина, сейчас — ЕС). В первые два года [войны] меня захлестнула ненависть к России и всем русским. Ненавидел даже своих родственников, оставшихся в России. Прошло время, и я спокойнее к ним отношусь, но нет ни малейшего желания говорить или встречаться. Они стали, как зомби. Повторяют все слова из телевизора, и в их голове нет ни одной собственной мысли, ни одного собственного слова.

Первые дни один мой дальний родственник в истерике кричал, что он бывший летчик и готов хоть сейчас идти на войну. Мне это было даже смешно, так как он инвалид и с трудом ходит. Слава богу, что я больше никогда их не увижу и не услышу.

Для меня это полный разрыв отношений со страной, которая когда-то была мне родиной. Не знаю буду ли я когда-то опять разговаривать со своими родственниками. Они никогда не поймут своих друзей, своих ошибок и своего фанатизма.

Поделитесь вашими мыслями о войне

что происходило накануне

Война Тысяча сто шестьдесят четвертый день. Сделка по недрам начнет приносить выгоду только через 10–20 лет. Кроме войны инвесторы столкнутся со множеством других препятствий

что происходило накануне

Война Тысяча сто шестьдесят четвертый день. Сделка по недрам начнет приносить выгоду только через 10–20 лет. Кроме войны инвесторы столкнутся со множеством других препятствий