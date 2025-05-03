Война Тысяча сто шестьдесят пятый день. Зеленский отверг идею России установить перемирие на 9 мая. И рекомендовал «друзьям Путина» не ездить на парад в Москву
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Украина
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского президента установить перемирие на период с 8 по 11 мая в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Зеленского, инициатива Владимира Путина — это «больше театральная постановка», чем серьезное предложение.
«Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).
По словам Зеленского, если Россия действительно готова говорить о реальном прекращении огня, «тогда мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня». «Просто вопрос в том, что они убивают вас до седьмого, потом седьмого делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11-го числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения», — заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что в Киеве готовы приступить к прекращению огня с любой даты. «Если ему нужна дата 7 [мая] — нам все равно. С седьмого — 30 дней», — сказал Зеленский. Он добавил, что полной тишины без качественного мониторинга достичь невозможно.
Президент Украины сообщил, что некоторые страны, чьи представители собираются посетить Москву 9 мая, просят Киев, «чтобы в этот момент было безопасно». «Я считаю… что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: „Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение“», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас.
Среди представителей России одним из первых на заявление Зеленского отреагировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В оскорбительных выражениях Медведев заявил, что в России никто не ищет гарантий безопасности со стороны Украины. «Просто словесная провокация. Не более того», — написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, в Украине «понимают, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель перемирий, которые предлагает Россия, — проверить готовность Киева к поиску путей устойчивого мира, пишет ТАСС. Он добавил, что «заявления Киева по перемирию демонстрируют, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима». Теперь, по словам представителя Кремля, Россия будет ждать от Киева недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.
Ранее представители Украины, комментируя идею Путина установить перемирие в связи с 9 мая, предлагали немедленно прекратить боевые действия. «Мы ценим жизни людей, а не парады, — заявил Зеленский 28 апреля. — Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии».
На этом фоне президент Украины также заявил, что в Кремле «правильно переживают» из-за того, насколько спокойно пройдет в Москве парад 9 мая. «Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну», — заявил Зеленский 29 апреля. В Кремле в ответ на это сообщили, что «парад будет».
Военный парад в Москве 9 мая, как ожидается, посетят главы 19 иностранных государств, в том числе Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.
Война глазами читателей «Медузы»
Олег (ранее Россия и Украина, сейчас — ЕС). В первые два года [войны] меня захлестнула ненависть к России и всем русским. Ненавидел даже своих родственников, оставшихся в России. Прошло время, и я спокойнее к ним отношусь, но нет ни малейшего желания говорить или встречаться. Они стали, как зомби. Повторяют все слова из телевизора, и в их голове нет ни одной собственной мысли, ни одного собственного слова.
Первые дни один мой дальний родственник в истерике кричал, что он бывший летчик и готов хоть сейчас идти на войну. Мне это было даже смешно, так как он инвалид и с трудом ходит. Слава богу, что я больше никогда их не увижу и не услышу.
Для меня это полный разрыв отношений со страной, которая когда-то была мне родиной. Не знаю буду ли я когда-то опять разговаривать со своими родственниками. Они никогда не поймут своих друзей, своих ошибок и своего фанатизма.