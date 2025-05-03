«Если есть воля, давайте остановим огонь на месяц. Мы готовы» Зеленский отверг идею Путина о перемирии на 9 мая. Краткий пересказ

Предложение России установить на 9 мая — это театральная постановка Путина. За два-три дня никакой план по окончанию войны не разработать. Это несерьезно. Мы либо воюем, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня. Если есть воля, давайте остановим боевые действия на месяц. Мы готовы начинать с любой даты, нам все равно. А так они убивают нас до 7 мая, потом делают два-три дня комфортными для себя, и с 11 мая снова атакуют нас ракетами — это не предложение. Никто не будет помогать Путину обеспечить комфорт его друзьям, которые 9 мая . Другие страны, которые едут в Россию на 9 мая, просят нас, чтобы там было безопасно. Но Украина не несет никакой ответственности за то, что происходит в России. Мы не знаем, что русские будут делать в эти дни — они могут устраивать поджоги и подрывы, а потом обвинять в этом нас. Поэтому мы не рекомендуем с точки зрения безопасности посещать Россию.

Это краткий пересказ заявлений президента Украины Владимира Зеленского, которые он сделал 3 мая в ходе общения с украинскими журналистами. На основе сообщений «Интерфакс-Украина» (1, 2). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Пресс-служба президента Украины