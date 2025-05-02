Война Тысяча сто шестьдесят четвертый день. Сделка по недрам начнет приносить выгоду только через 10–20 лет. Кроме войны инвесторы столкнутся со множеством других препятствий

Дым от пожара после атаки российских беспилотников в Запорожье, 1 мая 2025 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

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Украина

Сделка по недрам начнет приносить выгоду не раньше чем через 10 лет, и продолжающаяся война — только одно из препятствий на пути к выгоде

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, подписанное сторонами 30 апреля, начнет приносить выгоду не раньше чем через 10 лет — а вероятно, и гораздо позже, пишет Reuters, ссылаясь на оценки экспертов.

По словам специалистов в области горнодобывающего сектора, разработка рудников по добыче стратегически важных полезных ископаемых в странах с устоявшейся промышленностью (например, Канада и Австралия) может занять от 10 до 20 лет. В Украине же по большинству месторождений полезных ископаемых мало данных, подтверждающих их экономическую жизнеспособность, отмечает агентство.

Инвесторы при этом могут отказаться от вливания денег в страну, где инфраструктура разрушена в результате трехлетней войны, а будущая безопасность не гарантирована. «Реальность такова, что людям будет трудно оправдать вложение денег туда [в Украину], когда есть варианты инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны», — говорит руководитель отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

Еще один собеседник Reuters, Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU, отмечает, что переход от обнаруженного ресурса к «экономически жизнеспособному резерву» требует значительного времени и инвестиций — но и то, и другое было ограничено еще до войны, когда Украина «не спешила» выдавать новые лицензии на природные ресурсы.

В Украине несмотря на то, что финансовая выгода пока неясна, сделку все равно восприняли как политический прорыв, пишет Reuters. Украинские чиновники считают, что она поможет укрепить поддержку со стороны Вашингтона. Для США соглашение о недрах, как пишет The New York Times, может стать «неожиданной удачей», но добыча ресурсов будет дорогой, а какой-либо прогресс маловероятен, пока идет война, отмечает газета.

NYT называет продолжающуюся в Украине войну только одним препятствием, которое необходимо преодолеть, прежде чем США смогут получить какую-либо потенциальную прибыль от сделки.

Еще одна сложность заключается в том, что карты месторождений полезных ископаемых в Украине (в том числе на оккупированных Россией территориях) в значительной степени основаны на устаревших исследованиях, а новые изыскания могут занять несколько лет. По словам директора программы по безопасности критически важных минералов в Центре стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, после обнаружения выгодного месторождения требуется в среднем 18 лет, чтобы начать добычу.

Добыча потребует миллиардов долларов вложений, а также — ремонта энергетической инфраструктуры, разрушенной обстрелами: ее придется восстанавливать и модернизировать, чтобы обеспечить большое количество энергии, необходимое для поддержания горнодобывающих работ, пишет NYT.

В Госдепартаменте США сделку назвали «потрясающей», отметив, что она скрепляет экономическое партнерство между США и Украиной. «Это не просто финансовое соглашение. Это связь между двумя странами, которая будет иметь значение для нации, особенно в ситуации с Украиной — у них есть друг. И в остальном мире знают, что когда у вас есть такой друг, как США, и когда мы ведем бизнес с вами и в вашей стране, это укрепляет национальную безопасность для всех участников», — сказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание. В тексте ниже есть мат.

Варвара (Сибирь). [… В первый день полномасштабной войны] рухнула иллюзия, что я живу в цивилизованной стране, лидер которой хоть и вороватый бандит, но все же в целом адекватный. Нет. Потом стала общаться с некоторыми родственниками и знакомыми. И рухнула иллюзия номер два, что меня окружают разумные, гуманные люди, для которых эта война — варварство, преступление и фашизм. Нет. Женщина, которая еле ходит и живет после -дцатой химиотерапии, вдруг наполняется таким неистовством и ненавистью и буквально — откуда силы взялись — кричит: «Так и надо! Этих хохлов всех надо перестрелять! Они нас всегда ненавидели!» И мои слова, что за это нельзя убивать, что мир не обязан нас любить, что нам никто не причинил зла, тонут в потоке ее злобы. А я знала ее много лет, считала порядочным человеком.

Мать воодушевленно рассказывает о подругиной дочери, которая получила похоронные семь миллионов за мужа, купила трехкомнатную квартиру, и еще деньги остались. Я ору на мать, но не могу ей доказать, что нельзя строить свое благополучие на чужой смерти и горе. И что никакая квартира не стоит жизни мужа. Третья иллюзия, что для всех человеческая жизнь превыше всего, рушится […].

В самом начале войны я верила, что сейчас весь мир соберется в кулак и ебнет. Что мир понимает, что Украина — только начало, что Польша, Литва, Латвия, Эстония — следующие. Но Европа колеблется […]. И оказывается, что прав не тот, на чьей стороне правда, а тот, кто наглее и циничнее. Это была, пожалуй, последняя иллюзия — что мир устроен справедливо. Что добро должно побеждать, а зло должно быть наказано. Мне 53 года, я сижу на обломках своих иллюзий — девочка повзрослела.

Я много лет была прихожанкой католической церкви. Но теперь перестала туда ходить. Ведь присутствие на мессе предполагает причастие, а оно возможно после исповеди. А исповедь невозможна без искреннего раскаяния. Но я ложусь спать с мыслью «хоть бы сдох». А утром я первым делом читаю новости в надежде, что сдох. И я не хочу раскаиваться в этом. Сейчас, когда рухнули все иллюзии, ненависть — моя несущая конструкция, без нее я просто распадусь, потому что больше ничего не осталось […].

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